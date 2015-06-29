به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کاشانی ظهر امروز در بازدید از مدیریت شعب بانک توسعه تعاون سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در شرایط کنونی کشور، ایجاد اشتغال امری ضروری است و بانک توسعه تعاون بعنوان یکی از اعضای کمیته اشتغال و سرمایه گذاری سیستان و بلوچستان می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت بسیار خوب این بانک، باید ضمن تعامل تمامی بخش های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون، در تجهیز منابع مالی و اعتباری در راستای ایجاد اشتغال قدم های مثبتی برداریم.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت توانمندسازی و امکان ایجاد اشتغال برای بخش تعاون که از شایسته ترین اقشار مورد حمایت جامعه می باشند، بیان کرد: اشتغال گوهر بی بدلیل مقابله با فقر و آسیب های اجتماعی است و باید به بهترین شکل برای برون رفت سیستان و بلوچستان از شرایط کنونی برای تقویت آن، برنامه ریزی راهبردی داشت.

کاشانی تاکید کرد: برای پاسخگوئی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت های شغلی متناسبی ایجاد کنیم و براین اساس تأکید و تمرکز بر بنگاه های خرد، کوچک و متوسط که با سرمایه کمتر توان اشتغالزائی بیشتری دارند، انتخاب اجتناب ناپذیر و رویکرد اصلی از سوی بانک توسعه تعاون باشد، چرا که این مجموعه با چنین نگاه حمایتی شکل گرفت.

وی افزود: اگر به دنبال ایجاد اشتغال با سیاست های مشاغل خانگی و بنگاه ها کوچک و خرد هستیم باید نگاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجموعه بانک توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان نگاه حمایتی باشد، در این صورت است که می توان ادعای جامع محور بودن طرح های اشتغال زا داشت.

نماینده مردم زاهدان در مجلس اظهار داشت: لازم است با همکاری و مساعدت بیشتر دولت و بانک توسعه تعاون منابع مالی و اعتباری لازم در این مسیر به نحو مطلوب تری تجهیز و هدایت شود، در شرایط خاص کنونی نظام بانکی نیز محدودیت ها و مشکلاتی دارد که از آن آگاهیم اما انتظار داریم با مشارکت حداکثری و همفکری و تعامل مطلوب تر، اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش دهیم و با ترمیم رابطه آسیب دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار در این دیار از ایران اسلامی باشیم.

وی افزود: اکنون بدنه بانک توسعه تعاون در سیستان و بلوچستان از نیروهای جوان، متخصص و تحصیل کرده برخوردار است که برای پیشبرد اهداف عالیه در کنار تلاش شبانه روزی، نیازمند برقراری تعادل در توزیع بودجه های ملی است، چرا که سنجس جایگاه سیستان و بلوچستان با استان های برخوردار امری اشتباه است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد که مسئولان با شناخت ظرفیت بانک توسعه تعاون بتوانند اثرگذاری ماندگاری را در ایجاد اشتغال سیستان و بلوچستان ایفا کنند.

مدیریت شعب بانک توسعه تعاون سیستان و بلوچستان نیز در این نشست اظهار داشت: این بانک مطابق آمارها بیش از توان خود برای اشتغالزائی بودجه و اعتبار گذاشته، اما با توجه به نیاز استان ناکافی است.

رضا ملائی بیان کرد: در سال گذشته بانک توسعه تعاون با پرداخت ۲۶۸ میلیارد ریال تسهیلات در بخش های مختلف اقتصادی، نقش ویژه ای در ایجاد اشتغال استان ایفا کرده است.

وی افزود: ۷۰ درصد از این میزان تسهیلات مطابق اساسنامه بانک به بخش تعاون اختصاص داده شد که نقش بسزائی در رشد و شکوفائی بخش تعاون در این خطه مرزی داشته است.

وی افزود: همچنین در سه ماهه نخست سال ۹۴ نیز ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که این امر نشان دهنده اهتمام بانک توسعه تعاون برای ایجاد اشتغال پایدار است و باید مسئولان به بهترین شکل از این ظرفیت بانک توسعه ای و حمایتی دولتی استفاده کنند.