به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت صنایع هواپیمایی ایران وزارت دفاع با عنوان اختصاری(صها) ‌با بیش از ۳۰ سال سابقه در فناوری پیشرفته هوانوردی و دارابودن انواع گواهینامه های ایزو در ایران، جزو معدود مراکز تعمیرات در جهان است که به طور همزمان تعمیرات اساسی و بازرسی‌ها و آرایش‌های فنی انواع هواپیما و موتور هواپیماهای نظامی و غیرنظامی و صنعتی را انجام می‌دهد.

این شرکت که در تابیعت سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است با برخورداری از کادر تخصصی مجرب، ماشین‌آلات و تکنولوژی پیشرفته، از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور در تعمیر و نگهداری هواپیما به شمار می‌رود. شرکت‌ صنایع هواپیمایی ایران‌‌ چه در دوران جنگ تحمیلی و چه بعد از آن صاحب تجربیات و موفقیت‌هایی در زمینه تعمیر و نگهداری شده است و در حال حاضر توانایی اورهال انواع هواپیما را دارد.

مدیرعامل شرکت صنایع هواپیمایی ایران می گوید با اندک تغییر در خط تولید می توانیم هر موتوری را تعمیر کنیم و آخرین نمونه موتوری که در دنیا تولید شده را اورهال کنیم.

در گفت‌و‌گوی اختصاصی امیر سرتیپ دوم خلبان ستاد رضا ایزدی با روابط عمومی وزارت دفاع وی به تبیین نقش شرکت صنایع هواپیمایی ایران وزارت دفاع در اورهال بالگردها و هواپیماهای جنگی و ... پرداخت که مشروح این مصاحبه تقدیم حضور می گردد.

در حال حاضر وضعیت صنعت هوایی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در صنعت هوایی کار آنچنانی انجام نمی‌شدچراکه تا قبل از این ما به منابع تامین‌کننده اصلی وصل بودیم. بعد از انقلاب و بعد از تحریم‌های ناعادلانه‌ای که به ملت ایران تحمیل شد، امروز به همت متخصصان جوان کشورمان شاهد پرواز هواپیماها ‌چه در بخش خصوصی و چه در بخش نظامی هستیم که بخش اعظمی از آن در صنایع دفاعی کشور با درک درست از نیاز عملیاتی نیروها و تعریف درست عملیات ها صورت می‌گیرد.

در یک نگاه کلی و منصفانه وزارت دفاع بسیار خوب عمل کرده و خیلی خوب در مقابل کمبودها ایستاده‌ و تحریم‌ها را شکسته و در آستانه یک خیز بسیار بلند قرار دارد، ‌در حوزه هوانوردی هر کاری که بخواهد به وقوع بپیوندد در ابتدا نیاز به زیرساخت دارد و استقرار زیرساخت‌ها ‌کاری زمان‌بر است و خوشبختانه وزارت دفاع در خیلی از موارد به محصول رسیده و در خیلی از موارد زیرساخت‌ها را استقرار داده ‌و آماده خیز بلندی است و اگر الان نیروهای مسلح آماده، به روز و از توانمندی بالایی برخوردارند از ماحصل فعالیت‌های وزارت دفاع در این صنعت است.

وظیفه و ماموریت اصلی شرکت صنایع هوایی ایران چیست؟

وظیفه نیروی هوایی پاسداری از آسمان ایران و مقابله با تهدیدات و تهاجمات است که برای این کار نیازمند ‌تجهیزات و سلاح است و با توجه به قدمت ناوگان کشور و تحریم‌هایی که بر ما اعمال شده یک سازمانی باید این کمبودها را جبران کند و کار این سازمان است که هواپیماها را در یک مقطع زمانی یا ساعت پرواز مورد بازبینی قرار دهد و قسمت‌هایی که سالم هستند را صحه بگذارد و قطعات و سامانه‌هایی ‌که ناقص هستند‌ را تعمیر کند و قسمت‌هایی که معیوب هستند را تعویض کند و دوباره تمام این تجهیزات را روی هم سوار کرده و تست کند و به حالت اول بازگردا‌ند و تحویل یگان‌ها دهد. یعنی تعمیرات اساسی بازسازی و نوسازی پرنده‌های هوایی از جمله هواپیماها، موتور و تسلیح جنگنده‌ها، تخصص و کار اصلی شرکت صنایع هوایی ایران وزارت دفاع است.

به نظر جنابعالی نگاه نیروی هوایی به شرکت صها چگونه است؟

نگاه نیروی هوایی به شرکت صنایع هواپیمایی ایران ‌یک نگاه پشتیبانی‌کننده و حمایتی است و در طول این سال‌ها همواره هواپیماها و موتورهایش را جهت آماده سازی عرصه رزم به ما تحویل می‌دهد و همواره تمام تائیداتی که از سوی کارشناسان صها صورت می‌گیرد به طور جد مورد قبول نیروها می باشد.

نیروی هوایی خودش جهاد خودکفایی دارد به نظر شما این موازی‌کاری نیست؟

نه اینطور نیست چرا که ما در حوزه دپولول ‌و اورهال کار می‌کنیم. در صنعت هوایی سه رده تعمیراتی وجود دارد، یک بخش «O“ لول کارهای خطی است که پاسگاه هوایی ‌باید انجام دهد و یک بخشی «‌I“ لول است و باید در سطح نیروی هوایی انجام شود و بخش دیگر «D» لول که ‌کار شرکت صها است.

چه سازمان‌هایی از خدمات شرکت صها بهره‌برداری می‌کنند؟

عمدتا نیروی هوایی است اما در نیروی دریایی نیز در حوزه هواپیماهای اف ۲۷ تمامی لول‌های بالا با صها است و در هوانیروز اورهال تمامی موتورهای هوانیروز با این شرکت است، اورهال موتورهای هواپیماهای ترابری جنگنده و مسافربری و هلکوپتر نیز با صها‌ست.

با هوا ناجا و شرکت‌های هلیکوپتری هم تا حدی که از ما درخواست داشته باشند کار می‌کنیم. در حوزه شرکت‌های مسافربری هم خدماتی ارائه می کنیم و حتی به همکاران‌مان در سپاه پاسداران هم سرویس‌دهی داریم.

آیا در حوزه تعمیرات هواپیماها تفاوتی وجود دارد؟

ماهیت کار هواپیما چندان فرقی در حوزه تجاری و نظامی ندارد. همه اینها از یک اصول پیروی می‌کنند و از نظر ساختار با هم فرق آنچنانی ندارد به طوری که به راحتی ما قادر هستیم در حوزه‌های تجاری وارد شویم که وارد هم شده‌ایم که تعداد زیادی از هواپیمای غیرنظامی وارد شرکت شده و ما متناسب با نیاز مشتری روی آن کار کرده‌ایم و هر چه مشتری خواسته به راحتی انجام شده و به واسطه ‌حسن شهرت صها در سال گذشته، تعدادی از خطوط هواپیمائی‌ تمایل داشتند که محصولاتشان را به ما واگذار کنند.

در حوزه ‌موتور هم که بارها و بارها برای خطوط ‌‌هوایی و ایرلاین‌ها کار کردیم و به جرات می‌توان گفت برای این کار هیچ مشکلی نداریم و زیر‌ساخت‌های آن را آماده کرده‌ایم و با اندک تغییر در خط تولیدمان می‌توانیم هر موتوری را تعمیر کنیم و به جرات می‌توانم بگویم آخرین ورژن موتوری که در دنیا تولید می‌شود، قادریم ظرف ۳ یا ۴ ماه زیرساخت‌هایش را فراهم کنیم و آن موتور را اورهال کنیم، چون دانش آن در صنعت هوایی وزارت دفاع وجود دارد و همه این ها مرهون خودباوری متخصصین متعهد ما در صنعت دفاعی است.

لطفا فعالیت‌های برجسته متخصصین شرکت صها را در چند سال اخیر شرح دهید؟

به نظر من کارنامه ‌درخشانی داریم در گذشته در دهه ۶۰ و ۷۰ و حتی قبل از پیروزی انقلاب تنوع هواپیماهای که اورهال می‌شد بسیار کم بود و به حدود ۴ یا ۵ تایپ هواپیمای بسنده می شد و حدود ۶ تایپ هم موتور بود الان حدود ۱۲ تایپ مختلف هواپیمای نظامی و چندین تایپ هواپیمائی غیرنظامی و بیش از ۲۵ تایپ موتور مختلف در دستور کار است.

لذا با استفاده از تجربیات قبلی زیرساخت‌ها را استقرار دادیم و توانستیم با استفاده از توانایی و تخصص خود هواپیماهای مورد نظرمان را اورهال کنیم.

چنانچه دستاوردهای برجسته ی دیگری در حوزه صنایع هواپیمایی ایران داشته اید بیان فرمائید؟

ما در چندین بُعد کار کرده‌ایم. اولا زمان برای ما خیلی با ارزش است‌ و دیدیم که در خیلی از فرآیندها زمان از دست می رود ولی با تغییر فرآیندها و کوتاه کردن زمان، سرعت عمل خود را بالا بردیم‌ و متوجه شدیم در حوزه ساخت قطعات دچار مشکل هستیم و بحمدالله توانستیم صنعت ساخت قطعات را راه‌اندازی کنیم و‌ با توجه به قدمت هواپیماهای ما که باید تغییرات اساسی در آنها صورت می‌گرفت لذا ‌باید به دفاتر اصلی مرتبط می شدیم که این کار شدنی نبود در نتیجه‌ دفاتر طراحی هواپیماها را در ‌شرکت استقرار دادیم و با توجه نیاز به توسعه فناوری، دفاتر توسعه فناوری را برای احصاء آن فناوری‌ها استقرار دادیم که الان مشغول فعالیت‌اند و موضوع دیگر بحث عمر عملکرد هواپیماها‌ست چرا که هواپیماها وقتی مدت زیادی کار می‌کنند و ما باید ببینیم‌ که این هواپیما چه عمری از آن باقی مانده و چقدر می‌توانیم از این هواپیما استفاده کنیم و این کار را متخصصان ما در صها انجام میدهند.

گفتنی است هر هواپیمایی پرونده دارد که در این پرونده تمام حرکات و مشخصات آن ثبت و ضبط می‌شود و وقتی که هواپیمایی وارد شرکت می‌شود با‌ پرونده خاص خود وارد ‌و‌ خارج می‌شود ضمن اینکه ما سوابق آن را در بایگانی‌ها خود نگهداری می کنیم و ارتباطات نزدیکی با نیروی هوایی داریم به نوعی که چه اتفاقاتی در این هواپیما افتاده است، ساعت پرواز تعداد لندینگ ‌همه را به ما اطلاع می‌دهند و ‌یک هواپیما چهار تا پنج بار بین ما و نیروی هوایی تبادل می‌شود. معمولا هواپیماها ‌هر ۴ سال یک بار به شرکت صها برای اورهال بر‌می‌گردند.

تعامل شرکت صنایع هواپیمایی با دانشگاه ها به چه صورتی است؟

شرکت صنایع هواپیمایی تعامل بسیار ‌خوبی با دانشگاه‌ها دارد معاونت آموزش و پژوهش این شرکت ‌در این حوزه فعال است و با ۲۴ دانشگاه مختلف در ارتباط هستیم و برای آنها پروژه تعریف می‌کنیم و در کنار این از دانشجویان دکترا به مدت شش ماه به عنوان کسر سربازی استفاده می‌کنیم.

در طول دو سه سال گذشته ارتباط خوبی با دانشگاه مالک اشتر که متعلق به وزارت دفاع است داشته ایم و تعامل خوبی هم با دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها داریم و از طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی دانشجویان استقبال می‌کنیم.

انتظار فرمانده معظم کل قوا ‌از مجموعه شما چیست؟

ما دو وظیفه داریم که وظیفه اصلی ما سرپا نگه داشتن تجهیزات پرنده‌ عمدتا نهاجا و هوانیروز و نیروی دریایی است ‌و یک وظیفه ما خدمات‌رسانی به صنعت هوانوردی کشور است که در حال حاضر به بهترین شکل در حال انجام شدن است. چون وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شوند فقط بر بخش‌های نظامی نیست و بر بخش‌های غیر‌نظامی هم تاثیر‌گذار است اما ماموریت اصلی ما اورهال هواپیماهای نیروهای مسلح و سرپا نگه داشتن موتورهای این وسایل است.

اگر جنگنده‌ای به هر دلیلی سقوط کنند پای شما نوشته می‌شود یا همان نیروی استفاده‌کننده؟

در نیروی هوایی یک بخشی وجود دارد به نام اداره بازرسی و ایمنی که این بخش در این مورد نظارت کامل‌ دارد و وقتی ‌اتفاقی بیفتد بخش بازرسی و ایمنی نیروی هوایی‌ سانحه ‌را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند ‌آیا خطای خلبان است یا خطای فنی، اگر از طرف خلبان باشد که مسیر دیگری را طی می‌کند اما اگر فنی باشد تمام مشکلات جز به جز بررسی و آنالیز می‌شود و دقیق مشخص می‌کنند علت سانحه چه بوده و کدام قطعه به چه دلیلی باعث بروز مشکل شده است. ما هر هواپیمایی را که تعمیر می‌کنیم تا یکسال گارانتی می‌دهیم و هر اتفاقی بیفتد بدون هزینه تعمیر می‌کنیم اما سانحه یا سقوط بحثی متفاوت است، اما تا به حال ما در این حوزه‌ها مقصر شناخته نشده‌ایم.

تدابیر وزیر محترم دفاع در خصوص مجموعه صها چیست؟

ایشان به انضباط در همه شئون و جلوگیری ‌از هرز رفتن نیروها و موازی کاری و پرداختن به رضایت نیروهای مسلح و مشتریان و نوآوری اعتقاد بسیار زیادی دارند. ما معتقدیم که درجا زدن مناسب شرکت صها نیست و جهت بهبود در صنعت، انتقادها را‌ با روی باز می پذیریم و باید نگرش‌های‌مان را تغییر دهیم و باید با یک برنامه ریزی دقیق به اهداف مجموعه و درخواست های سردار وزیر محترم برسیم.

اگر شما به جای فرمانده نیروی هوایی بودید چه نمره ای به شرکت صها میدادید؟

انتظاراتی که نیروها از ما دارند درست و به جاست چرا که نیروی هوایی دشمن را مقابل خود می بیند و ما باید به حدی قوی شویم که بتوانیم در مقابل آنها بایستیم و این مستلزم موتور و هواپیماهای به روز و مسلح است و این باعث می شود که نیروهای مسلح از ما که تنها پشتیبانی کننده آنها در کشور هستیم انتظارات خاصی داشته باشند اما ما تمام سعی خود را برای ارائه بهترین خدمات به نیروی هوایی مبذول داشته ایم لذا نمره ما را از خود ایشان بپرسید.

در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی در مجموعه خود بفرمایید؟

اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که با هر بادی خم نشود و دشمنان سعی نکنند با بالا و پایین کردن قیمت نفت ما را زیر فشار قرار دهند. یعنی در مقابل هجمه بیگانگان بایستیم و این کار ما که علی رغم تحریم ها با خلاقیت‌های بیشتر به ساخت و تعمیرات بهتر دست بیابیم یعنی همان اقتصاد مقاومتی‌ و با جدیت هم در این مسیر کار خود را ادامه می‌دهیم، و هدف ما این است که به استاندارهای جهانی برسیم چرا که ایرلاین قوانین خاص خود را دارند و باید به آن حد برسیم ما با خیلی از کشورها کار کرده‌ایم و هواپیماهای‌شان را اورهال کرده‌ایم و حتی در قاره آفریقا و آمریکای جنوبی اورهال داشته‌ایم و این نشان توان صها و قدم برداشتن در راستای اقتصاد مقاومتی است.