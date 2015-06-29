به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با حضور قائم مقام و معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد کشور برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش های سیامک پاکرو مدیر کل پیشین، حسین خدرویسی به عنوان مدیر کل جدید کمیته امداد استان کرمانشاه معرفی شد.

خدرویسی طی حکمی از سوی سید پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) به این سمت منصوب شده است.

گفتنی است حسین خدرویسی فرمانداری شهرستان های پاوه، گیلانغرب و روانسر را نیز در کارنامه دارد.