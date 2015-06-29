دکتر اسما عاقبتی - عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: بر اساس پژوهشی که به تازگی انجام داده ایم مشخص شد که شیوه فرزندپروری مثبت می تواند به عنوان عاملی موثر، نقش حائز اهمیتی در بهبود مشکلات ناشی از اختلال بیش فعالی-کمبود توجه داشته باشد.

وی افزود: در این پژوهش، طی هشت جلسه، اصول فرزندپروری مثبت را به مادران دارای کودکان بیش فعال آموزش دادم.

این محقق و متخصص کودک و نوجوان گفت: به منظور ارزیابی نتایج این پژوهش، قبل و بعد از درمان، مادران و کودکان آنها مورد آزمون قرار گرفتند. به علاوه یک گروه کنترل که شامل مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی بود نیز در نظر گرفته شد که همزمان با گروه آزمایش مورد آزمون قرار گرفتند اما هیچ درمانی دریافت نکردند.

وی اظهار داشت: نتایج پژوهش نشان داد مادرانی که آموزش های فرزندپروری را دریافت کرده بودند، کاهش معنی داری را در علائم افسردگی، اضطراب و استرس خود گزارش کردند.

دکتر عاقبتی افزود: به علاوه بدرفتاری های فرزندانشان نیز کاهش قابل ملاحظه ای را نشان داد. همچنین پس از آموزش نحوه صحیح فرزندپروری توسط محقق به مادران، رابطه آن ها با کودکان شان بهبود چشمگیری یافت.

وی تأکید کرد: با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد آموزش های کوتاه مدت به والدین می تواند اثرات مثبت قابل ملاحظه ای بر والد، کودک و ارتباط بین آن ها بگذارد.

به گزارش مهر، این تحقیق در مقاله ای به زبان انگلیسی در مجله Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral sciences چاپ و در pubmed نمایه شده است.