به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی دوشنبه در نشست مسئولین آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی اظهار داشت: فرهنگیان استان گام های مناسبی برای حمایت از خانواده های نیازمند برداشته اند و تاکنون نیز ۶۵ هزار نفر از آنان کار حمایت از یتیمان و خانواده آنان را بر عهده گرفته اند.

وی با اشاره به اینکه با حمایت خوب از طرح اکرام ایتام هم اکنون دانش آموز بازمانده از تحصیل نداریم، گفت: طی این طرح چهار هزار خانواده توانمند شده اند.

دشتی ادامه داد: از میان ۱۵۷ هزار تحت پوشش کمیته امداد، ۴۳ هزار نفر را دانش آموزان تشکیل می دهند که حمایت از این قشر لازم است.

مدیر کل کمیته امداد استان با اشاره به اجرای موفق طرح اکرام ایتام گفت: با تلاش تمامی مسئولان مربوطه و همکاری های همه جانبه مردم و خیران، طرح اکرام ایتام در استان به خوبی اجرا شد.

وی ادامه داد: هم اکنون به دنبال اجرایی کردن طرح محسنین در کمیته امداد هستیم که طی آن با حساب مستقل، کل خانواده نیازمند، تحت پوشش قرار می گیرند و این امر می تواند سبب حل بخشی از مشکلات مالی خانواده های نیازمند شود.