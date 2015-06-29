به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پاشایی دوشنبه در نشست مشترک مجموعه آموزش و پرورش و کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی اظهار داشت: این اداره کل در راستای طرح اکرام ایتام پیشتاز بوده و سعی در جلب مشارکت های مردم خیر برای حمایت از کودکان یتیم نیازمند داشته است.

وی ادامه داد: در طرح محسنین نیز همانند گذشته یاور کمیته امداد خواهیم بود تا بدین وسیله خانواده های نیازمند بتوانند از میان خیران برای خود حامی هایی بیابند.

پاشایی با اشاره به پیشرو بودن استان در زمینه امور خیریه گفت: خیران استان در زمینه های مختلف و حتی مدرسه سازی و حمایت از نیازمندان یاری گر دستگاه های دولتی بوده اند که در اجرای این طرح نیز شاهد کمک های بالای آنان خواهیم بود.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پایان خاطر نشان شد: این دو اداره از گذشته دارای ارتباط بالایی با یکدیگر بوده اند و در انجام امور خیریه همکاری مناسبی با یکدیگر داشته اند که این امر بار دیگر تکرار خواهد شد.