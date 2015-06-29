به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم نیادوست عصر امروز (دوشنبه) با رقابت در ماده دوی ۸۰۰ متر آخرین مرحله از رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا، بر سکوی سوم ایستاد.

نیادوست که پیش از این در مرحله دوم این مسابقات نیز مدال برنز گرفته بود، امروز با ثبت زمان ۱:۵۱:۷۳ دقیقه باز هم عنوان سومی را به خود اختصاص داد. در این ماده دونده کشور هند با با زمان ۱:۵۰:۵۶ قهرمان شد و نماینده سریلانکا با ۱:۵۱:۶۱ دوم شد.

امیر مرادی دیگر نماینده ایران در دوی ۸۰۰ متر که در مرحله نخست موفق به کسب مدال برنز شده بود، امروز به دلیل مصدومیت از دور مسابقات خارج شد.

به این ترتیب در پایان رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ آسیا در تایلند نمایندگان ایران در دو ۸۰۰ در مجموع سه مرحله موفق به کسب سه مدال برنز شدند.

تیم ملی ایران در دور قبلی این رقابتها (سال ۲۰۱۳) با چهار مدال (دو طلا و دو برنز) در مجموع هر سه مرحله به کار خود پایان داد.