هادی حجازی فر کارگردان تئاتر درباره فعالیت های اخیرش به خبرنگار مهر گفت: دو طرح نمایشی برای اجرا مد نظرم است که قصد دارم بهمن ماه امسال یکی از آنها را در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببرم. یکی از این طرح ها نمایشنامه «مکبث» شکسپیر است که به شیوه زنده عروسکی و شبیه اتفاقی که در اجرای «ملاقلات بانوی سالخورده» رخ داد، به صحنه می رود.

وی ادامه داد: نمایش دیگر هم از نوشته های خودم است اما نسبت به «مکبث» کار ساده تری خواهد بود و به سنگینی آن نمایش نیست. اگر شرایط مهیا شود علاقمندم که نمایش «مکبث» را به صحنه ببرم. احتمالا این نمایش همزمان با جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود.

این کارگردان درباره اجرای نمایش «ملاقات بانوی سالخورده» در فرهنگسرای نیاوران عنوان کرد: این اثر نمایشی بعد از اجرای موفقی که در سالن اصلی تئاتر شهر داشت اردیبهشت و خرداد در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفت. متاسفانه به نظر می رسد مدیریت این فرهنگسرا علاقه زیادی به اجرای تئاتر در این مکان ندارد و بیشتر ترجیح می دهد که برنامه های موسیقایی در این سالن اجرا شود.

حجازی فر یادآور شد: من تاکنون چنین شرایط غیرحرفه ای را تجربه نکرده بودم. برای سالن خلیج فارس تنها یک نفر مسئول نور و یک نفر به عنوان مسئول صدا وجود دارد که این دو نیز مجبور می شدند وسط اجرا همه دستگاه های نور و صدا را به ما بسپارند و به دلیل کمبود نیروی انسانی برای دریافت بلیت تماشاگران به سالن دیگر این فرهنگسرا یعنی سالن گوشه بروند. متاسفانه به دلیل برگزاری هر روزه برنامه های موسیقایی بعد از اجرای ما، دکور ما آسیب فراوانی می دید و نورهایی که برای اجرا تنظیم می کردیم هر شب به هم می ریخت.

وی در پایان صحبت هایش بیان کرد: فرهنگسرای نیاوران در دوره ای در این مسیر بود که بین تئاتر دوستان جا بیفتد و اجراهای موفقی در آنجا به صحنه می رفت اما متاسفانه مدیران این فرهنگسرا سالن خلیج فارس را به تالاری چند منظوره تبدیل کرده و فقط قصد بالا بردن آمار مخاطبان سالن را دارند. زمانی که ساعت ۱۸ برای اجرای یک نمایش در نظر گرفته می شود به این معنی است که آن گروه نمایشی بسیاری از مخاطبان خود را از دست می دهد.