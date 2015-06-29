به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی بعداز ظهر دوشنبه در نشست با روسای دانشگاه‌های شهرستان جم با اشاره به نقش تاثیر گذار دانشگاهیان در تحولات جوامع، یادآور شد: تکریم دانشگاه و دانشگاهیان، تکریم جایگاه علم و دانش است و در این راستا از هیچ تلاشی برای رشد علمی شهرستان و حل مشکلات دانشگاه دریغ نخواهم کرد.

نوروزی افزود: اگر شهرستان جم به دنبال توسعه همه جانبه و پیشرفت است، ناگزیر باید بستر علمی و دانشگاهی در خور شان شهرستان را نیز فراهم کند.

وی اضافه کرد: از بدو حضور و حتی قبل از معارفه، مسائل سه دانشگاه را مورد رصد دقیق قرار داده‌ام و آماده‌ام با همراهی و همگامی روسا و اساتید دانشگاهی شهرستان، گام‌های محکم و استواری را برای ارتقای جایگاه دانشگاه در شهرستان جم برداریم.

نقش دانشگاه ها در پرورش نخبگان موثر است

فرماندار شهرستان جم نقش دانشگاه را در پرورش مدیران و نخبگان جامعه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: دانشگاه محل تمرین زندگی اجتماعی است و هر چه درون مایه دانشگاه غنی‌تر باشد، سرمایه‌های انسانی بیشتری به جامعه تزریق خواهد شد.

نوروزی به نقش تشکل‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی دانشگاه در شکل‌گیری جریان‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: روسای دانشگاه باید تلاش کنند کنشگری اجتماعی را با ایجاد بسترهای لازم با ایجاد و بسط تشکل های اجتماعی در دانشگاه فراهم سازند.

وی با تاکید بر اینکه باید فضایی امن را برای دانشجو مهیا ساخت، اظهار داشت: البته فضای امن با امنیتی کردن فضای علم و دانش متفاوت است چرا که دانشگاه محل تلاقی و تضارب آراست و این تضارب آراست که بالندگی ایده ها و افکار را به وجود می آورد.

نوروزی اضافه کرد: کرسی‌های آزاد اندیشی و فضای باز اندیشه و سیاست از الزامات تحقق دانشگاه ایده آل است و در این راستا همه باید تلاش کنیم.

دانشکده فنی و مهندسی جم باید ماندگار شود

فرماندار شهرستان جم به موضوع دانشکده فنی و مهندسی اشاره کرد و افزود: شهرستان جم حضور و ماندگاری این دانشکده را می‌خواهد و با همراهی مجموعه شهرستان باید مشکلات آن را رفع کنیم.

وی ادامه داد: هر چند مشکلات یک شبه حل نخواهد شد اما قطعا همراهی و همگامی دو سویه می تواند مسیر غلبه بر مشکلات را هموار سازد.

نوروزی دانشگاه پیام نور را با جمعیت یک هزار و ۲۰۰ نفری دانشجوی آن دارای اهمیتی بالا در شهرستان دانست و تصریح کرد: قطعا در راستای تکمیل طرح‌های عمرانی این دانشگاه تلاش خواهیم کرد.

وی افزود: دانشگاه آزاد جم نیز از پتانسیل‌های مهم علمی و فرهنگی شهرستان است که امیدواریم با همفکری همه دلسوزان شهرستان، موضوع تامین محل احداث این دانشگاه نیز حل شود.

کاری برای رفع مشکلات دانشکده فنی ومهندسی جم نشده است

رئیس دانشکده فنی و مهندسی شهرستان جم نیز با ارائه گزارشی از وضعیت علمی و آموزشی این دانشکده خواهان رسیدگی به حل برخی مشکلات این مشکلات شد.

مهدی باقری با ارائه آماری در خصوص تعداد دانشجویان این دانشکده گفت: هم اکنون ۳۸۰ دانشجو که ۲۸ نفر آنها دختر هستند در دانشکده درس می خوانند و برای تامین خوابگاه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

باقری با بیان اینکه در ۵ سال گذشته اقدام مهمی در راستای رفع مشکلات اساسی دانشکده انجام نشده است افزود: هم اکنون دانشکده در فضایی که برای دبیرستان تعریف شده استقرار دارد و لزوم تامین فضای فیزیکی مستقل برای دانشکده و احداث خوابگاه دانشجویی ضروری است.

وی افزود: دانشجویان و جوانان فعال و پویایی در دانشکده فنی و مهندسی جم مشغول به تحصیل هستند و امیدواریم با حمایت مسئولان شهرستان بتوانیم شرایط را برای افزایش سطح دانشکده برداریم.

دانشگاه پیام نور جم نیازمند مساعدت است

رئیس دانشگاه پیام نور جم نیز با تبریک انتصاب نوروزی به عنوان فرماندار جم اظهار داشت: فرماندار جدید شهرستان را از نیروهای علمی و آموزشی می‌دانیم و امیدواریم نگاه ویژه ای به حوزه علم و دانش در شهرستان شود.

جابر قاسمی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار و ۲۰۰ دانشجو در دانشگاه پیام نور جم مشغول تحصیل هستند، گفت: ۷۵ درصد این دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهند و بیش از ۹۵ درصد دانشجویان نیز بومی شهرستان هستند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور جم از فضای فیزیکی مستقل برخوردار است اما در بحث فضای آموزشی، ورزشی و محوطه دانشگاه نیازمند یاری هستیم.

مشکل زمین دانشگاه آزاد با حمایت فرماندار حل شود

مسئول آموزش دانشگاه آزاد جم نیز در این نشست گفت: دانشگاه آزاد دو هزار دانشجو دارد که ۸۰۰ نفر دختر هستند و از حیث تعداد دانشجو در میان دانشگاه‌های شهرستان جایگاه اول را داراست.

حسین شهید زاده افزود: دانشگاه آزاد نگاه ویژه‌ای به موضوعات فرهنگی و اجتماعی دارد و در این راستا تاکنون بیش از ۶۰ سمینار و همایش علمی و فرهنگی برگزار شده است.

شهیدزاده به موضوع احداث دانشگاه آزاد جم اشاره کرد و افزود: تلاش های بسیاری برای تامین زمینی مناسب برای احداث دانشگاه انجام شده است که امیدواریم این تلاش‌ها مثمر ثمر باشد.

وی با اشاره به زمین ۵۰ هکتاری واگذار شده در یکی از روستاهای نزدیک به شهر جم نیز گفت: طبق استعلام انجام شده این زمین با وجود آنکه در طرح هادی روستا نیز به عنوان زمین دانشگاه تعریف شده اما در تملک منابع طبیعی است و طبق مذاکرات انجام شده واگذاری زمین از سوی منابع طبیعی به موسسات غیر دولتی با منع قانونی مواجه است.

شهیدزاده ابراز خاطرنشان کرد: اقدامات دیگری در راستای حل مشکل زمین دانشگاه انجام شده که امیدواریم با حمایت و همراهی فرماندار شهرستان هر چه سریعتر به نتیجه برسیم.