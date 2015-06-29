به گزارش خبرنگار مهر، نلسون حضرتی بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: توجه ویژه دولت تدبیر و امید افق خوبی را برای صنعت ترسیم می کند و امیدواریم بخش قابل توجهی از این مشکلات رفع شود.

وی با اشاره به اقدامات دولت و آمار ارائه شده از سوی دولت افزود: باید آثار همه آمار و ارقامی که در خصوص اقدامات انجام شده اعلام می شود در زندگی مردم خودش را نشان دهد.

وی عمر صنعت را در کشور ایران حدود ۸۰ سال دانست و گفت: صنعت در ایران جوان است اما ما با این حال در گذشته صنایع بزرگی مانند نساجی، ایران خودرو و دیگر صنایع را داشتیم که بسیاری از آنها در سطح بین المللی مطرح بودند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه به صادرات کفش ملی ایران به اروپا اشاره کرد و گفت: آن زمان نگاه این صنعت یک نگاه جهانی بوده است و این نگاه هم اکنون نیز باید وجود داشته باشد تا بتوان صنایعی در حد بازاراهای بین المللی داشت.

وی اشتغال صنعتی را یک اشتغال مولد دانست که البته بسیار هم هزینه بر است و گفت: برای یک شغل صنعتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است اما تنها به درون واحد صنعتی محدود نمی‌شود و مانند یک شبکه مویرگی تمام جامعه رادر برگفته و شغل های دیگری نیز در نتیجه آن ایجاد می شود

حضرتی، برحمایت دولت و سرمایه گذاران از صنایع تاکید کرد و گفت: اشتغال صنعتی باید هم از سوی دولت و هم بخش خصوصی حمایت شود توسط که البته این اقدام هم اکنون توسط دولت در حال انجام است.

وی بر ایجاد مشوق های مختلف و حمایت از صنعتگران تاکید کرد و آن را ضرورت ادامه کار صنایع برشمرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه گفت: مشکلات بخش صنعت با افتتاحیه، جشن، بخشنامه و قانون حل نمی شود و این موضوع نیازمند تفکری عاشقانه است.

وی فعالیت مستمر در تسهیل امور صنعتی را از ضروریات احیا صنعت در کشور دانست و گفت: تنها با تلاش در اینز مینه می توانیم صنعت را نجات دهیم و این نیازمند کار و تلاش فراوان و تخصصی در این زمینه است.

حضرتی فعال شدن صنعت را زمینه ساز فعال شدن سایر بخش ها چون بازرگانی و خدمات دانست.

وی واسطه گری و پول بدست آمده از این طریق را نوعی پولشویی دانست که مولد نبوده و اشتغالی ایجادنمی کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه، بر حمایت از سرمایه گذاران در بخش صنعت تاکید کرد و عدم حمایت از این افراد را در مقایسه با واسطه گران و دلالان را نوعی ظلم دانست.

حضرتی، با اشاره به منابع طبیعی و ذخایر نفت و گاز موجود در کشور گفت: نباید با وجود این منابع واردات محور بود چرا که این موضوع به صنعت ما ضربه زده و باعث نابودی آن می شود.

وی اتاق بازرگانی کرمانشاه را دارای ۹۴ سال سابقه دانست و گفت: این اتاق که یک تشکل خصوصی است در تمام سال های مذکور به دنبال نگاه فردی نبوده و تنها توسعه را محور خود قرار داده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه به کمیسیون های شنه تشکیل شده در اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: این کمیسیون ها و تشکلها در اتاق با جدیت فعالیت های تسهیل گری خصوصا در حوزه صنعت را دنبال می کنند و در این موزشی خوبی را نیز در دست اقدام دارد.