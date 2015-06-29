به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری در نشست خبری که عصر دوشنبه و در آستانه فرارسیدن روز صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: با برگزاری ۱۴ جلسه درقالب کارگروه حمایت از تولید در شهرستان های استان و تصویب بیش از ۵۳۰ مصوبه، ۲۵ تا ۲۸ درصد مشکلات واحدهای تولیدی حل شده که با انعکاس این عملکرد به وزارتخانه، تشکیل کارگروه حمایت از تولید در استانها به صورت یک قانون در آمده و به همه استانها جهت اجرا، ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه کلیه دستگاه های مربوطه در بخش حمایت از تولید در این کارگروه حضور دارند افزود: متاسفانه ۶۵ درصد از مشکلات واحدهای تولیدی به بانک ها مربوط می شود که با اقدامات انجام شده، در صدد رفع این موانع هستیم ولی با این حال عملکرد بانک های صنعت و معدن و ملی در این حوزه راضی کننده بوده است.

منتظری با اعلام اینکه در سه ماهه نخست سال جاری ۷۹ مورد جواز تاسیس با سرمایه ای بالغ بر ۲۰۶ میلیارد تومان و اشتغال هزار و ۶۲۵ نفر در استان صادر شده گفت: ۱۹ مورد پروانه بهره برداری با سرمایه گذاری بالغ بر ۲۰۴ میلیارد تومان و اشتغال ۱۴۷ نفر در استان و ۱۵ مورد طرح توسعه با سرمایه ۱۰۵ میلیارد تومان و اشتغال ۳۸۹ نفر صادر شده است.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه صنعت از ۶۷۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۷۶۰ میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده است تصریح کرد: با توجه به رشد قابل توجهی که در این حوزه وجود داشته است، پیش بینی می شود که با همکاری دستگاه های مربوطه، میزان سرمایه گذاری در استان از مرز هزار میلیارد تومان نیز گذشته و به رقم قابل توجهی در این زمینه دست پیدا کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به سهم گیلان در اشتغالزایی اظهار کرد: در سال گذشته برای بیش از ۱۰ هزار نفر در استان گیلان اشتغال ایجاد شده که این رقم حدود دو برابر بیشتر از سهم این استان در بحث اشتغالزایی بوده که عمده این اشتغالزایی ها در حوزه اصناف است.

منتظری به وجود هزار و ۱۰۰ طرح نیمه تمام در حوزه صنعت اشاره کرد و افزود: طرح پالایش طرح های نیمه تمام در دستور کار قرار گرفته تا بتوانیم مشکلات این طرح ها که عمدتاً در زمینه سرمایه ایجادی برای بهره برداری است را بر طرف کرده و این طرح ها را وارد چرخه کنیم.

وی در ادامه به ارائه آمار در حوزه تجارت خارجی پرداخت و اعلام کرد: طی ۲ ماهه نخست سال جاری ارزش صادرات غیر نفتی در استان بیش از ۵۸ میلیون و ۷۶۱ هزار دلار و واردات نیز ۲۳۶ هزار و ۸۱۱ تن کالا به ارزش ۱۲۹ میلیون و ۲۵۷ هزار دلار بوده که عمده کالاهای وارداتی شامل چوب و فولاد و کالاهای صادر شده محصولات کشاورزی و خشکبار بوده است.

منتظری همچنین به برنامه های این سازمان در روز صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: به دلیل تقارن شب های قدر با روز صنعت و معدن، ویژه برنامه های این روز در سراسر کشور با یک هفته تاخیر اجرا می شود که در گیلان نیز این برنامه ها شامل افتتاح ۱۷ طرح تولیدی، تقدیر از ۳۰ برگزیده استانی در حوزه های صنعت، معدن و تجارت و برگزاری نشست هم اندیشی ارتباط صنعت با دانشگاه به منظور تعامل حوزه صنعت با علم روز دنیا و بهره گیری از اساتید مختلف در حوزه های گوناگون صنعت است.

وی افزود: عمده طرح هایی که به این مناسبت به بهره برداری خواهند رسید در حوزه صنایع سلولزی، غذایی، صنعت، نساجی و فولاد بوده که در صورت آماده نشدن برای بهره برداری، این طرح ها همزمان با هفته دولت به بهره برداری خواهند رسید.

منتظری همچنین اعلام کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان اقدام به برپایی ۵ نمایشگاه تخصصی، ۱ جلسه کارگروه صادرات غیر نفتی، ۴ جلسه پایش تجارت خارجی و ۱ جلسه شورای مبادلات ارزی به ریاست استادار گیلان کرده تا بتواند برای پیشرفت صنعت استان گام موثری بردارد.