تخصیص اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی برای بیمه کشاورزی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل آقایی بعداز ظهر دوشنبه در جمع مدیران، مسئولان و نمایندگان شهرستان میانه با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان میانه در حوزه کشاورزی گفت: در سفری که به آذربایجان شرقی داشتیم وضعیت کشاورزی استان و شهرستان های بزرگی همچون میانه بررسی شد.

وی سپس با اشاره به ضرورت مکانیزه شدن آبیاری در باغ های استان اظهار داشت: دولت تسهیلات ویژه ای برای این امر درنظر گرفته و باید به جهت کمبود آب کشاورزان به سمت آبیاری مکانیزه باغات پیش روند.

آقایی با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت کشت، داشت و برداشت گفت: ضریب مکانیزاسیون در کشور ما زیر یک درصد است و باید ایم میزان افزایش یابد که برای این امر باید همه کشاورزان و مدیران جهاد کشاورزی تلاش کنند.

معاون پارلمانی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به بیمه کشاورزی و بیمه کشاورزان گفت: اعتبار ۱۰۰ هزار میلیارد ریالی برای بیمه کشاورزی در سال جاری تخصیص یافته است، همچنین در خصوص وام ها نیز استمهال وام های کشاورزی توسط دولت تدبیر و امید تصویب شده است.

آقایی با تاکید بر اینکه موضوع استمهال وام ها به بانک ها ابلاغ شده است، گفت: اگر بانکی در این خصوص اقدامی نکند این موضوع قابل پیگیری است.

وی سپس در ادامه این جلسه به سد آی دوغموش و شهریار شهرستان میانه اشاره کرد و گفت: برای تکمیل پایاب سدهای آی دوغموش و شهریار موانع اعتباری و کمبود بودجه نداریم، چراکه نوسازی اراضی و آبیاری تحت فشار در اراضی پایین دست این دو سد از طرح های ملی است.