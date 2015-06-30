به گزارش خبرگزاری مهر به نفل از گاردین، سی و پنج سال پس از مرگ «جان لنون» خواننده و ترانه سرای انگلیسی و از موسسان گروه «بیتلز» قرار است امسال در حاشیه جشنواره ادینبورگ، برای اولین بار مجموعه کامل اشعار هیچانه (nonsense poetry) جان لنون اجرا شود.

اشعار هیچانه (nonsense poetry) گونه ای از شعر است که بیشتر بر قافیه و ریتم تاکید دارد.

این پروژه با حمایت همسر جان لنون «یوکو اونو» که خواننده و فعال حقوق بشر است، اجرا خواهد شد. او گفته است که احتمالاً تابستان به اسکاتلند می‌رود تا بر انجام پروژه نظارت کند. جان لنون خلاصه ای از این اشعار را به نام (In His Own write) برای اولین بار در سال ۱۹۶۴ در تلویزیون خوانده بود.

«جاناتان گلو» کارگردان این پروژه که مسئولیت کسب اجازه از خانواده لنون برای این اجرا را نیز بر عهده داشت در مصاحبه ای به فایننشیال تایمز گفت: یک هفته طول کشید تا بهترین نامه عمرم را بنویسم و آنها را قانع کنم که قصد ندارم هیچ سوء استفاده‌ای از نام لنون کنم.

در جشنواره امسال ادینبورگ برنامه دیگری درباره این ستاره گروه بیتلز اجرا می‌شود که بخشی از آن کنسرت خواهد بود. جان لنون در کودکی برای تعطیلات تابستانی و بعدها همراه با همسرش «اونو» برای تعطیلات به ادینبورگ می‌رفت.

جشنواره ادینبورگ بزرگترین جشنواره هنری دنیا است که هر ساله به مدت سه هفته در ادینبورگ پایتخت اسکاتلند برگزار می شود. جشن امسال این جشنواره ۷ آگوست آغاز و تا روز ۳۱ ادامه خواهد داشت.