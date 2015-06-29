به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرات نیوز، جنگنده های ارتش عراق مواضع تروریست های داعش در منطقه «قائم» واقع در استان الانبار را بمباران کردند.

بر اساس این گزارش، در جریان این حملات که ساعاتی قبل اتفاق افتاد، ۲۰ سرکرده داعش به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

رسانه های عراقی اعلام کردند که معروف ترین سرکرده داعش که در جریان این عملیات به هلاکت رسید، «ابوفارق العکیدی» نام دارد. وی مسئول بمب گذاری خودروها بود.

گفتنی است، سلسله عملیات های ارتش عراق علیه گروه های تکفیری در استان الانبار به ویژه در شهر الرمادی همچنان ادامه دارد.