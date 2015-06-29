به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد توحید نیا بعد از ظهر دوشنبه طی مراسمی با حکم استاندار چهارمحال و بختیاری به عنوان شهردار جدید فرخ شهر معرفی و منصوب شد.

امام جمعه فرخ شهر در این مراسم گفت: ماه رمضان ماه پربرکت خداوند است که باید مومنین روزدار بیشترین بهره را از این ماه بگیرند.

حجت الاسلام محمد احمدی بیان کرد: درهای آسمان در این ماه پر خیر و برکت باز است و همه مومنان باید تلاش کنند که از رحمت خداوند در این ماه برخوردار شوند.

وی افزود: همه تلاش کنند که با انجام اعمال این ماه در مسیر رستگار شدن گام بردارند و تلاش کنیم که بتوانیم از بخشودگی گناه هایمان نزد خداوند در این ماه برخوردار شویم.

امام جمعه فرخ شهر در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری ها وظایف مهمی در سطح شهرها انجام می دهند، تاکید کرد: شهرداری ها باید توسعه فضای سبز شهری را مورد توجه بیشتر قرار دهند.

وی گفت: در بسیاری از مناطق شهری مشاهده می کنیم که فضای سبز به حال خود رها شده است و بسیاری از درختان در حال خشکیده شدن هستند که همه شهردار ها باید در مسیر حفظ فضای سبز موجود و توسعه فضای سبز جدید گام بردارند.

ساماندهی ورودی های فرخ شهر از مهمترین اقدامات شهرداری فرخ شهر بوده است

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر نیز در این مراسم گفت: فرخ شهر یکی از شهرهای مهم استان است که نقش مهمی در منطقه دارد.

حسین کاوه گفت: طی سال های گذشته اقدامات بسیاری خوبی در سطح شهر فرخ شهر انجام شده است که در طول سابقه طولانی مدت شهرداری فرخ شهر انجام نشده است.

وی اذعان داشت: احداث بلوار امام رضا در شهر فرخ شهر که شهر ورودی استان است یکی از بی نظیرترین اقدامات در این شهر به شمار می رود که نقش مهمی در توسعه شهری فرخ شهر ایفا می کند.

کاوه بیان کرد: با تلاش های انجام شده برنامه های توسعه گردشگری توسط شورا برای توسعه این شهر مانند ایجاد بازارچه و ایجاد فضای سبز گردشگری در تپه های قلعه غارک و نور الشهدا تصویب شده و این منطقه به یکی از مهمترین کانون های گردشگری استان تبدیل می شود.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر گفت: اعضای شورای اسلامی با همفکری و بهره گیری از نظر کارشناسان و نخبگان در تلاش هستند تا سرعت توسعه فرخ شهر را شتاب دهند.

پروژه های مهمی گردشگری در این شهر کلید خورده است

شهردار سابق شهرداری فرخ شهر نیز در این مراسم گفت: طی حدود دوسال فعالیت شورا و فعالیت شهرداری پروژه های مهمی در سطح شهر فرخ شهر کلید خورده است که نقش مهمی در توسعه این شهر داشته است.

رحیم جافری بیان کرد: توجه به سیمای شهری در روز و سیمای شهری در شب یکی از مهمترین اقدامات شهرداری طی این دو سال بوده است.

وی گفت: توجه به توسعه گردشگری و تعریف پروژه های مهمی گردشگری و آغاز انجام آنها از دیگر اقدامات شهرداری بوده است که در این شهر کلید خورده است و آینده گردشگری قابل توجهی را برای این شهر رقم خواهد زد.

توسعه فرهنگی توسعه شهری را سبب می شود

شهردار جدید فرخ شهر نیز در این مراسم با اشاره به اینکه موفقیت مدیریت شهری در پی استفاده از روش های علمی و بهره گیری از تجربه محقق می شود، گفت: توسعه فرهنگی توسعه شهری را سبب می شود.

فرشاد توحید نیا بیان کرد: توسعه فرهنگی و اخلاق در شهر باید در اولویت اول قرار گیرد و توسعه شهری باید در اولویت بعدی قرار گیرد تا توسعه شهری پایدار و همیشه در مسیر رو به رشد قرار گیرد.

وی عنوان کرد: هنگامی شهر باید دارای ساختار فرهنگی مناسب باشد و مردم شهر دارای روحیه مشارکت و هم افزایی باشند، توسعه در این شهر اتاق می افتد و توسعه در این شهر همیشه دارای شتاب خواهد بود.