به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی در حاشیه تمرین عصر دوشنبه تیم فوتبال استقلال ضمن بیان این مطلب در مورد آخرین وضعیت نقل و انتقالات این تیم گفت: ما تاکنون جابرانصاری، مهدی رحمتی، امین حاجی محمدی و میثم مجیدی را به عنوان سهمیه لیگ برتری به خدمت گرفته ایم و فردا هم دو سهمیه دیگر را می گیریم و تکلیف آنها را مشخص خواهیم کرد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: علاوه بر این بازیکنان در حال مذاکره با خسرو حیدری و امید ابراهیمی هستیم تا تکلیف آنها را برای ماندن در استقلال مشخص کنیم. ضمن اینکه منتظر تعیین تکلیف باشگاه سپاهان در مورد یعقوب کریمی نیز هستیم.

مظلومی در مورد بنری که در نخستین روز حضور رحمتی در تمرین استقلال نصب شده بود گفت: تیم ما به این بنرها نیازی ندارد. همان اول که این کار را کردند گفتم بنر را جمع کنند. من مخالف این مسائل هستم. چیزی که در تیم ما اهمیت دارد اخلاق است. همانطور که دیدید به محض آمدن رحمتی به تمرین طالب لو به سمت او رفت و خوشآمد گفت.

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