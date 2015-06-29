به گزارش خبرنگار مهر، عباس طاهران پور عصر دوشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دامغان در محل فرمانداری این شهرستان با تاکید بر ضرورت مصرف بهینه آب اظهار داشت: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و مقابله با بحران ایجاد شده با تشکیل شورای حفاظت از منابع آب در فرمانداری اقدام کارشناسی برای حل چالش های موجود انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه منابع آبی به عنوان مهمترین عامل توسعه پایدار تلقی می شوند، اضافه کرد: باید برای صیانت از این منابع ارزشمند نگاهی منطقی به مشکلات داشته باشیم.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار شهرستان دامغان تصریح کرد: اجماع مسئولان و آگاه سازی مردم ابزار مهمی در استفاده بهینه از منابع آبی و ذخیره سازی این مایع حیاتی برای نسل های آینده است و هم اکنون نیز با تأکید استاندار و مسئولان ارشد استان در این خصوص، اراده جمعی در خصوص لزوم جلوگیری از کاهش و آلودگی منابع آبی ایجاد شده است.

طاهران پور، ترویج فرهنگ صرفه جویی، رعایت الگوی کشت و پرهیز از کشت محصولات پر مصرف آب را از جمله راهکارهای مدیریت منابع آبی بیان کرد و افزود: تشکیل شورای حفاظت از منابع آبی می تواند، نسبت به کاهش مشکلات تعیین کننده باشد.

وی گفت: تغییر کشت محصولات پر مصرف آب خارج از الگوی کشت، تغییر غیر مجاز نوع مصرف آب های مجاز از دیگر وظایف شورای حفاظت از منابع آب است که به آن پرداخته می شود.

۴۱۰ حلقه چاه آب با مالکیت شخصی در دامغان وجود دارد

مدیر امور منابع آب شهرستان دامغان نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی با بیان اینکه ۴۱۰ حلقه چاه آب با مالکیت شخصی در این شهرستان وجود دارد، ضافه کرد: تا کنون برای ۲۳۶ مورد از این چاه اقدام به نصب کنتور هوشمند شده است و ۱۷۴ مورد دیگر تا کنون مراجعه نداشته اند.

علی خراسانی با عنوان پایان مهلت مراجعه مالکانی که اقدام به نصب کنتور هوشمند چاه های آب خود نکرده اند اظهار داشت: در صورت عدم مراجعه برق اینگونه چاه های آب قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان ساخت: برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به هوشمند کردن کنتر آب چاه های خود بی تفاوت هستند و از سویی با توجه به تأکید استاندار بر شروع بهره برداری هوشمند از چاه های آب کشاورزی تا کنون اقدامی در این خصوص انجام نداده اند.

دبیر شورای حفاظت از منابع آب شهرستان دامغان تعداد چاه های آب دستگاه های دولتی دامغان را ۸۰ مورد بیان کرد و افزود: دستگاه های اجرایی نیز تا پایان تیر ماه فرصت دارند که کنتور هوشمند را بر روی چاه های خود نصب کنند.

خراسانی در خاتمه گفت: چند اکیپ نظارتی اداره امور منابع آب شهرستان دامغان به صورت منظم و با جدیت بر امور آبی شهرستان نظارت داشته و برای تجهیز آنها اقدام لازم در حال انجام است.