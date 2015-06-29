به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی عصر دوشنبه در نشست با فرماندار و مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: تعامل و همراهی بین مردم، مسئولان شهرستان عسلویه و شرکت‌های منطقه ویژه پارس می‌تواند نقش مهمی در توسعه داشته باشد.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع نیازهای محیط پیرامونی صنعت نفت در شهرستان عسلویه اشاره کرد و ادامه داد: طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی توسط سازمان منطقه ویژه پارس به نمایندگی از وزارت نفت در شهرستان عسلویه و استان بوشهر اجرا شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس اضافه کرد: یکی از برنامه‌های مهم وزارت نفت، توسعه فازهای پارس جنوبی است که شاهد شتاب بالایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای این میدان مشترک هستیم.

وی با اشاره به کسب رتبه نخست صادرات توسط گمرک منطقه ویژه پارس، ادامه داد: تلاش‌های زیادی را برای اشتغال نیروهای بومی عسلویه در صنایع پارس جنوبی داشته‌ایم و همچنان برای اشتغال افراد بیکار این شهرستان تلاش می‌کنیم.

یوسفی با بیان اینکه با استفاده از ظرفیت‌های موجود می‌توان تعداد بیکاران واقعی منطقه را کاهش داد، افزود: کارگروه مشترک اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس و فرمانداری شهرستان عسلویه برای شناسایی بیکاران تشکیل می‌شود.

وی همچنین به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات آب شهرستان عسلویه اشاره کرد و گفت: سازمان منطقه ویژه پارس هزینه‌های مورد نیاز برای تامین آب از طریق شبکه شهری را تقبل کرده است.

تعامل صنعت و محیط پیرامونی درعسلویه

فرماندار شهرستان عسلویه نیز در این نشست اظهار داشت: مردم شهرستان عسلویه با وجود پیشرفت‌هایی که در عرصه صنعت در این منطقه صورت گرفته است، با مشکلاتی نیز روبرو هستند و انتظار دارند که این مشکلات رفع شود.

عبدالله نادری خواستار تلاش برای رفع مشکلات آب شهرستان عسلویه و شهر نخل تقی شد و اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات شهرستان نیز مربوط به اشتغال است و امیدواریم شاهد بکارگیری نیروهای بومی در صنایع پارس جنوبی باشیم.

وی گفت: تعامل و همراهی و همکاری مسئولان شهرستان عسلویه با مدیران صنایع منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف مورد نظر در شهرستان و همچنین در صنعت نفت داشته باشد.