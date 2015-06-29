به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ الیزه اعلام کرد فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دوشنبه در تماسی تلفنی با شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت درباره همبستگی خود با کویت ،‌اطمینان داد.

این اطمینان دهی از سوی اولاند بعد از حمله انتحاری به مسجد امام جعفر صادق(ع) در کویت اتفاق می افتد.

بنا بر این گزارش، رئیس جمهور فرانسه در این گفتگو با امیر کویت به او تسلیت گفت و درخصوص همبستگی فرانسه پس از این حمله اطمینان داد.

رهبران دو کشور همچنین عزم مشترک خود را برای بسیج گسترده در مبارزه با تروریسم اعلام کردند .

