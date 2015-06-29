به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، صدر اعظم آلمان امروز در مصاحبه ای اعلام کرد که مقامات یونان مایل به مصالحه نیستند.

«آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در مصاحبه امروز خود گفت: مصالحه به مثابه کلیدی راه گشا برای اروپا است، اما رهبران یونان تمایلی برای رسیدن به مصالحه از خود نشان نمی دهند.

وی عملکرد اروپا را در صورت توانمندی آن برای ایجاد یک مصالحه مثبت اریابی کرد و افزود: باید همواره به دنبال توازنی میان یکپارچگی و مسئولیت پذیری باشیم. هیچ کسی نمی تواند به صورت صددرصد به یکی از آنها دست یابد. لازم است بگویم که یونان هیچ تمایلی برای مصالحه از خود نشان نمی دهد. این امر با توقف در مذاکره و اعلام همه پرسی به وضوح مشخص است.

«ژان کلود یونکر» رییس کمیسیون اروپا نیز امروز اعلام کرد: خروج یونان از اتحادیه اروپا خطرناک است و مقامات دولت این کشور باید در این خصوص مردم را مطلع کنند.

یونان تا فردا سه شنبه فرصت دارد تا وضعیت بدهی خود را مشخص کند. یونان در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار به اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بدهکار است و ناتوانی آتن در بازپرداخت بدهی خود موجب بروز تنش هایی در اتحادیه اروپا شده تا جائیکه بحث جدا شدن یونان از حوزه یورو مطرح شده است.

در همین رابطه به پیشنهاد نخست وزیر یونان قرار است در تاریخ پنجم ماه آتی میلادی مردم یونان با شرکت در یک همه پرسی در مورد وضعیت آتی کشورشان تصمیم بگیرند. نخست‌وزیر یونان خواستار آن شده بود که سیاست‌های ریاضتی وام‌دهندگان بین‌المللی به رأی شهروندان کشور گذاشته شود.