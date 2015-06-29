به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلوزیونی سی سی تی وی چین در گزارشی درباره مذاکرات هسته ای از احتمال تمدید مذاکرات هسته ای تا ۹ جولای (هجدهم تیر ماه) خبر داد.

همچنین در این گزارش آمده است: هرچند احتمال تمدید مذاکرات برای دستیابی به توافق جامع وجود دارد، اما با توجه به اختلافات موجود این احتمال می‌رود که اسرائیل درخواست‌های خود را برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران، با صدای بلندتری تکرار کند.



در ادامه این گزارش با اشاره به موانع و اختلافات بین طرف ایرانی و طرف غربی در این گزارش آمده است: با وجود این، در حال حاضر چانه زنی‌های سخت و فشرده در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، همچنان ادامه دارد.