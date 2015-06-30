انتشار آثار کتاب اولی ها منافاتی با کار اقتصادی ناشران ندارد

علی فتحی لقمان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید اینکه گاهی آثار کتاب اولی ها در قبال دریافت هزینه از سوی ناشران چاپ می شود، بیان کرد: وقتی یک کتاب اولی می خواهد جزوه خود را در قالب اثری چاپی به نهادی ارائه کند تا کسب امتیاز کند یا در فلان دانشگاه در قبال اثری که محتوایی ندارد، امتیاز داده می شود، نمی توان از ناشر انتظار داشت کتابی را با هزینه خود چاپ کند.

نمی شود چاپ پولی کتاب را مشکل دانست

این ناشر آثار علمی، فرهنگی و فلسفی با بیان اینکه ممکن است سیاست کاری ناشری این باشد که اثری بدون اینکه به محتوای آن بپردازد چاپ کرده و پول آن را بگیرد، افزود: ممکن است ناشری نیز با شم اقتصادی بالا کتابی که قرار است فروش خوبی داشته باشد با پرداخت حق التالیف خریده و با سرمایه ناشر چاپ شود.

مدیر انتشارات آوند اندیشه با اشاره به وجود چنین پدیده ای در کشور، عنوان کرد: این موضوع فقط از ناحیه ناشران نیست و نمی شود آن را مشکل انگاشت زیرا در این بین مشکل نویسنده یا مولف هم هست.

قضاوت ها در مورد مولف یا نویسنده بودن باید از بین برود

رئیس پیشین تعاونی ناشران فارس ریشه مشکلات این چنینی را نامشخص بودن مرز میان نویسنده یا مولف بودن عنوان کرد و با تاکید بر این که چهارپایه این بساط می لنگد، گفت: قضاوت ها در مورد مولف یا نویسنده بودن باید از بین برود.

وی افزود: برای نمونه از پارسال تاکنون فردی به انتشارات مراجعه و اظهار کرده باید برای بهبود وضعیت شغلی خود یک تالیف داشته باشد و برای این کار یک جزوه را نیز ارائه داده است.

با تشویق مردم به نویسنده شدن، نویسندگان خوب را گم می کنیم

فتحی لقمان ادامه داد: طبیعتا وقتی این اتفاق می افتد و مردم را تشویق به نویسنده شدن می کنیم دو کار اشتباه انجام می گیرد. یکی اینکه کشور را زیر بار هزینه های کاغذ برده، از سویی اینکه نویسنده های خوب را گم می کنیم.

وی به جنبه دیگر موضوع هم اشاره کرد و گفت: هیچ خواننده کتابی بدون معرفی دوست دانایی که به آثار خوب اشراف دارد حاضر به خواندن رمان یا کتاب شعر نیست. لذا انتظاری که از ناشر در کشور ما می رود این است که خود سفارش نوشتن دهد، خود سرمایه گذاری کرده و کتاب را منتشر کند. یا کتابی که ترجمه، نوشته یا گردآوری و به او ارایه شده خوب بودن آن را تشخیص داده و بر اساس شم اقتصادی پس از تنظیم مراوده با توزیع کنندگان آن را چاپ کند.

ناشر نمی تواند منتظر بماند تا صاحب اثری درِ دفتر انتشاراتی را بزند

ناشر کتاب های دانشگاهی اظهار کرد: اکنون به هر علتی مانند بد بودن کتاب، پایین بودن تیراژ یا اوضاع نامناسب اقتصادی یا هر دلیل دیگری تعریف ناشر در ایران متاسفانه اغلب این است که منتظر بماند تا نویسنده ای یا مترجمی یا صاحب اثری درِ دفتر انتشاراتی را بزند و بگوید من کتابی دارم و چک آن را بیاورد تا کتاب چاپ شود.

وی عنوان کرد: با وجود اینترنت هرکسی برای خود ناشر است. لذا مخاطب فقط قرار نیست کتاب کاغذی بخوانند زیرا بسیاری از کیندل یا دسکتاپ استفاده می کنند.