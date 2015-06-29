به گزارش خبرنگار مهر، رضا اشک عصر امروز در جلسه با خودرو سازان بم اظهارداشت: کارخانه خودروسازی بم یکی از موفقترین واحدهای خودروسازی در کشور است و در زمینه اشتغالزایی و توسعه صنعتی شهرستان نقش قابل توجهی را ایفا می کند.

وی گفت: انتظار داریم در آینده فعالیت این کارخانه از نظر کمی و کیفی توسعه یابد و امیدواریم به زودی طراحی خودرو نیز در این کارخانه انجام شود.

اشک ادامه داد: در منطقه ارگ اقتصادی بم شاهد توسعه اقتصادی هستیم این امر با توجه به نیاز توسعه ای استان کرمان امری ضروری است و باید در چارچوب مثلث توسعه ای استان کرمان در این مسیر گامهای موثر برداریم.

وی به جذب سرمایه در بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستان بم تاکید کرد و گفت: از سرمایه گذاران حمایت لازم انجام می شود و انتظار داریم با حمایتهایی که انجام می دهیم ضمن رفع محرومیتها شاهد توسعه اقتصادی و شکوفایی استان کرمان باشیم.

وی از حمایت دولت از صنایع با استفاده در راستای تامین سرمایه در گردش از طریق صندوق توسعه ملی خبر داد.