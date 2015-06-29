به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سی سی تی وی، نخست وزیر رژیم صهیونیستی مذاکره کنندگان هسته ای با ایران را متهم کرد که به زمان «توافق بد» با ایران نزدیک شده اند.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در آستانه ۳۰ ژوئن، موعد مقرر برای رسیدن به توافق هسته ای کشورهای ۱+۵ با ایران گفت: در مقابل چشمانمان به وضوح می بینیم که مذاکره کنندگان با ایران با عبور از خط قرمزها در انظار عموم عقب نشینی کرده اند.

وی در آخرین تلاش های خود برای منحرف کردن مذاکرات هسته ای مدعی شد برای جلوگیری از دستیابی ایران به توان هسته ای هنوز فرصت باقی است و باید برای مقابله با توان ایران کاری کرد.