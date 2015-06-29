به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه برای ادامه گفتگوها درباره بدهی یونان ابراز تمایل کرده اند.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه و «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا امروز دوشنبه بر لزوم ادامه گفتگوهای مربوط به بدهی‌های یونان بین این کشور و اتحادیه اروپا تاکید کردند.

این در حالی است که بروز اختلافات بین یونان و مقامات اروپایی دستیابی به توافق بین این دو را با تردیدهایی مواجه کرده است. در همین رابطه رئیس کمیسیون اروپا امروز دوشنبه گفت که مسئولین دولت یونان باید مردم این کشور را درباره خطرات خروج از اتحادیه اروپا مطلع کنند. «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد: خروج یونان از اتحادیه اروپا خطرناک است و مقامات دولت این کشور باید در این خصوص مردم را مطلع کنند.

امروز همچنین صدر اعظم آلمان طی مصاحبه ای از این که مقامات یونان مایل به مصالحه نیستند انتقاد کرد. «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در این مصاحبه گفت: مصالحه به مثابه کلیدی راه گشا برای اروپا است، اما رهبران یونان تمایلی برای رسیدن به مصالحه از خود نشان نمی دهند.