به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روسیا الیوم، دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای اعلام کرد کابینه امنیتی اسرائیل با ساخت دیوار امنیتی به طول ۳۰ کیلومتر متر در مرزهای شرقی با اردن موافقت کرده است.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی با اشاره به تماس های تل آویو با اردن در این خصوص، افزود: این دیوار، امنیت و منافع ملی اردن را به خطر نخواهد انداخت.

نتانیاهو دوشنبه گذشته در نشست فراکسیون پارلمانی حزب لیکود تاکید کرد که دیوار جدید در راستای دیوار موجود در مرزهای اسرائیل با مصر است که در سال ۲۰۱۳ ساخته شد و هدف از آن مقابله با ورود مهاجران غیر قانونی و ایجاد مانع در برابر گروه های مسلح است.

گفتنی است رژیم صهیونیستی با شروع بحران سوریه به خاطر ترس از ورود آوارگان یا افراد مسلح در مرزهای جولان اشغالی دیوار حائل ساخت. این رژیم در سال ۲۰۰۲ و همزمان با شروع انتفاضه دوم نیز به بهانه حفظ امنیت خود در کرانه باختری دیوار حائل ساخت.