به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه آرسنال از عقد قرارداد رسمی خود باپتر چک خبر داد. این دروازه‌بان ۳۳ ساله که روز جمعه تست پزشکی خود را در باشگاه آرسنال پشت سر گذاشته بود با انتقالی ۱۰ میلیون پوندی به جمع توپچی‌های لندن پیوست.

قرارداد جدید این دروازه‌بان اهل چک با باشگاه آرسنال به مدت ۴ سال اعتبار دارد. وی پس از توافقاتی که با باشگاه آرسنال صورت داد از دستمزد هفتگی ۱۰۰ هزار پوندی برخوردار خواهد شد. چک در مدت یازده سال حضور خود در چلسی بیش از ۴۰۰ بار پیراهن آبی‌پوشان لندنی را بر تن داشت.

آرسن ونگر سرمربی تیم آرسنال پس از پیوستن چک به این تیم گفت: از این موضوع بسیار خوشحالم. پتر چک یکی از دروازه‌بان‌های برجسته جهان است. من همیشه او را تحسین کرده‌ام و بسیار خوشحالم که تصمیم گرفته به ما بپیوندد.

تئو والکات و آرون رمزی دو بازیکن تیم آرسنال در صفحه شخصی خود از حضور چک در این تیم استقبال کردند. باشگاه چلسی نیز در توئیتی نسبت به حضور طولانی مدت چک در استمفوردبریج از وی قدردانی کرد.