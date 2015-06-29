به گزارش خبرگزاری مهر، «چشم در برابرچشم» عنوان نمایشی به کارگردانی نازنین سهامی زاده است که از روز پنج شنبه ۴ تیرماه اجرای خود را در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران آغاز کرده و مضمونی اجتماعی دارد و بررسی بخشی از زندگی آمنه بهرامی، قربانی اسید پاشی می‌پردازد.

رخشان بنی اعتماد بعد از اجرای نمایش خطاب به کارگردان و عوامل این نمایش گفت: خسته نباشید می گویم به شما عزیزان که در حد توان و بضاعت خود توانستید این نمایش را روی صحنه ببرید و تلاش شما قابل ستایش است.

کارگردان فیلم «قصه ها» عنوان کرد: اسید پاشی یک معضل اجتماعی است که طی سال های اخیر افرادی همانند آمنه بهرامی دچار این اتفاق هولناک و غیر انسانی شدند. مساله اسید پاشی که بعد از ماجرای آمنه هم تکرار شد، زاییده خشونت است. مساله اصلی همین خشونت است نه فقط قصه آمنه بهرامی.

وی در ادامه افزود: در ماجرای اسید پاشی و اتفاقی که برای آمنه بهرامی افتاد، مرز بین بخشش و محکومیت مشخص نبود یا مجرم باید قصاص می شد یا آن طرف بخشش از سوی قربانی بود.

بنی اعتماد در پایان حرف هایش یادآور شد: این موضوعی که شما در این نمایش به آن پرداختید، یک سوژه مهم اجتماعی است و امیدوارم که در ادامه مسیر هم با قدرت به کار خود ادامه دهید و به نازنین سهامی زاده و گروهش خسته نباشید می گویم و آرزوی موفقیت می‌کنم.

این نمایش اجرایی است در ژانر تئاتر مستند که زندگی آمنه بهرامی را روایت می‌کند و نرگس نیک سیرت، شیما بختیاری و سارا رسول زاده در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند.

نمایش «چشم در برابر چشم» نوشته سیاوش حیدری و کارگردانی نازنین سهامی‌زاده هر شب ساعت ۲۱ در سالن گوشه فرهنگسرای نیاوران روی صحنه می‌رود.