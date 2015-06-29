عملیات پلیس برای توقیف زانتیای شیشه ای/ جزئیات دستگیری متهم

سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با اشاره به دستگیری این قاچاقچی بزرگ شیشه به خبرنگار مهر، گفت: بر اساس اخبار به دست آمده در خصوص فعالیت یکی از قاچاقچیان مواد مخدر برای توزیع مقادیر زیادی ماده مخدر شیشه توسط یک دستگاه خودروی زانتیا، ماموران معاونت عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، پیگیری موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از انجام یک سری اقدامات پلیسی ویژه، موفق شدند مخفیگاه این فرد در منطقه یافت‌آباد را شناسایی کنند، از این رو با هماهنگی مرکز فرماندهی، دو اکیپ عملیاتی به محل اختفای متهم اعزام شدند.

سرهنگ بخشنده ادامه داد: پس از استقرار ماموران در محل، کنترل نامحسوس متهم در دستور کار قرار گرفت و در حالی که ماموران پلیس در تعقیب نامحسوس خودروی زانتیای متهم بودند، وی از حضور ماموران مطلع شد و درصدد فرار برآمد.

وی در تشریح چگونگی دستگیری این متهم نیز گفت: با توجه به اقدام به فرار متهم، ماموران چندین مرتبه دستور ایست صادر کرده ولی او بدون توجه به فرمان آنها، متواری شد که در این حین با چند خودروی عبوری نیز تصادف کرده و خساراتی را به آن‌ها وارد آورد که در نهایت در اجرای طرح مهار مجبور به توقف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با بیان اینکه متهم پس از توقف خودروی خود، با ماموران نیز درگیر شده بود، افزود: او به دنبال درگیری با ماموران قصد از بین بردن مدارک جرم را داشت، که بلافاصله دستگیر و با بازرسی انجام شده تعداد ۱۰ بسته یک کیلوگرمی شیشه از صندوق عقب خودروی متهم کشف و ضبط شد.