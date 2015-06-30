تب کنگو به کرمان رسید/ پای قاچاقچیان در میان است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل بود که خبری از مرگ یک نفر در استان مازندران بر اثر ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو منتشر شد هر چند این بیماری به صورت جدی جامعه را تهدید نمی کند اما مسری بودن و سهولت انتقال آن در صورت عدم کنترل و پیشگیری در جامعه در معرض خطر، می تواند به سرعت این بیماری را به فاکتوری تهدید آمیز برای سلامت مردم تبدیل کند.

عامل اصلی بیماری در کرمان قاچاق دام است

این بیماری هر ساله با آغاز فصل گرما نمایان می شود به طوریکه در سال گذشته ۳۹ نفر در کشور به این بیماری مبتلا شدند و در سال جاری نیز تا ابتدای هفته گذشته ۹ نفر به تب کریمه کنگو در کشور مبتلا شده بودند که طی هفته گذشته این آمار به یکباره به ۱۴ نفر رسید.

به گفته رئیس اداره کنترل بیماری‌های مشترک میان انسان و دام وزارت بهداشت، مواردی از ابتلا به این بیماری در استان‌های شرقی از جمله کرمان و سیستان و بلوچستان نیز دیده شده و عامل اصلی این بیماری نیز قاچاق دام از پاکستان به داخل کشور بوده است.

بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو در حال بهبود است

علی اکبر حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان شب گذشته در گفتگو با مهر خبر ابتلا یک نفر به این بیماری را تائید کرد و گفت: این بیمار در یکی از بیمارستان های استان کرمان بستری شده و مراحل درمانی را با تدابیر ویژه طی کرده است.

وی تاکید کرد که این فرد مراحل بیماری را طی کرده است، خطر مرگ وی را تهدید نمی کند و حال این بیمار رو به بهبودی است.

اما آنچه که در این میان به خطری عمده تبدیل شده است نگرانی در خصوص روند قاچاق دام از مرزهای شرقی به درون کشور است.

قاچاقچیان دامها را با قیمت ارزان در مرزهای افغانستان و پاکستان خریداری می کنند و بدون طی کردن مراحل قرنطینه و بهداشتی این دامها را به داخل کشور منتقل می کنند.

قاچاقچیان دام‌ها را با قیمت ارزان در مرزهای افغانستان و پاکستان خریداری و بدون طی کردن مراحل قرنطینه و بهداشتی آنها را به داخل کشور منتقل می کنند.

هر چند تدابیر ویژه ای در سال‌های اخیر از جمله قرطینه دام‌ها و برخورد شدید با عوامل قاچاق دام و همچنین کمتر شدن اختلاف قیمت دام تا حدودی موج قاچاق دام به داخل کشور را کاهش داده است اما همچنان این روند موجب می شود بیماری های مختلف وارد جمعیت دامی کشور شود.

هر ساله مبالغ هنگفتی از سوی دامپزشکی در راستای واکسیناسیون دامی برای کنترل بیماری های مختلف از جمله تب برفکی و سایر بیماری‌ها انجام می شود اما باز هم ورود دام‌های بیمار به شدت اقتصاد دامداری در استان کرمان را تهدید می کند و بیماریهای مانند تب کنگو نیز که واکسن ندارد سلامت جامعه را نیز تهدید می کند.

به همین دلیل به مردم توصیه می شود برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری خطرناک از خرید دام های فاقد مجوزهای بهداشتی خودداری کنند و گوشت مورد نیاز را نیز از مراکز دارای مجوز رسمی و زیر نظر دامپزشکی و از کشتارگاه های رسمی تهیه کنند.

مسئول روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمان در گفتگو با مهر در خصوص این بیماری بیان کرد: این بیماری بین انسان و دام مشترک است اما در دام علائم خاصی ندارد، تنها منجر به تب و لرز کوتاه مدت می شود، عامل اصلی بیماری نیز ویروسی است و می تواند در انسان به تب شدید و خون ریزی ختم شود.

مردم هشدارهای پیشگیرانه را جدی بگیرند

دکتر جواد نگارستانی افزود: این بیماری به سادگی بین دامها شایع می شود و از دامداران می خواهیم برای جلوگیری از ابتلای دامها به این بیماری ویروسی از ورود دام های بدون مجوز و قاچاق به جمعیت دامی بومی جلوگیری کنند.

وی عامل اصلی شیوع بیماری را بین دامها کنه دانست و افزود: زمان اوج این بیماری در دامها در تابستان است و در انسان بیشتر افرادی به این بیماری دچار می شوند که با دامها در ارتباط هستند.

وی تصریح کرد: از دامداران و مردم می خواهیم به شدت از ذبح دام و ارتباط مستقیم با گوشت و خون دام خودداری کنند و گوشت مورد نیاز باید از کشتارگاهها تهیه شود.

نگارستانی افزود: همچنین له کردن کنه و ارتباط با شخص مبتلا نیز می تواند در انتقال این بیماری تاثیر گذار باشد.

وی ادامه داد: با توجه به امکان بالای ابتلاء این بیماری اکثر مردم در خطر ابتلا قرار دارند و به همین دلیل باید تدابیر پیشگیرانه را رعایت کنند.

ضعف جسمانی، تب شدید، درد عضلانی، حالت تهوع، خون ریزی از جوارح به خصوص لثه ها، بینی و مجاری ادراری از جمله علائم شایع این بیماری است.

وی افرادی که در کشتارگاهها کار می کنند، زنان خانه دار که با گوشت تازه در ارتباط هستند، زنان روستایی و دامداران و قصابان را جزو جامعه در معرض خطر جدی دانست و افزود: ضعف جسمانی، تب شدید، درد عضلانی، حالت تهوع، خون ریزی از جوارح به خصوص لثه ها، بینی و مجاری ادراری را از جمله علائم شایع این بیماری دانست.

مدیر روابط عمومی دامپزشکی استان کرمان افزود: کانون جدی این بیماری در جمعیت دامی وجود ندارد و از دامداران می خواهیم به صورت جدی از ورود دامهای مشکوک به دامداری ها جلوگیری کنند.

وی همچنین از کشتارگاهها خواست پس از کشتار دامهایی که سلامت آنها تائید شده است گوشت را ۲۴ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه پیش سرد کن قرار دهند تا هر گونه آلودگی ویروسی در گوشتها از بین برود.

بیماری در جنوب کرمان مشاهده نشده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت نیز در گفتگو با مهر از مردم خواست تدابیر پیشگیرانه و بهداشتی برای جلوگیری از بروز این بیماری رعایت کنند.

هر چند که جنوب کرمان کانون بزرگ تولید دام در استان کرمان محسوب می شود اما محمدرضا محمدی تاکید کرد که هیچ موردی از این بیماری تاکنون در جنوب کرمان مشاهده نشده است.

وی افزود: از افرادی که با دامها در ارتباط هستند می خواهیم که با رعایت نکات بهداشتی از ابتلا به این بیماری جلوگیری کنند ضمن اینکه هشدارهای لازم نیز به مراکزی که با دامها در ارتباط هستند داده شده است.

بیمار باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مراکز درمانی مراجعه کند

یک متخصص بیماری‌های عفونی در گفتگو با مهر اظهارداشت: بیماری تب کریمه کنگو در سالهای اخیر دیده شده است و از جمله بیماری های نوظهور عصر جدید است که نخستین بار در کنگو مشاهده شد.

زهرا عبدی افزود: این بیماری با وجود خطر بالایی که دارد در صورتیکه در مراحل نخست تشخیص داده شود با استفاده از داروهای ضد ویروس قابل درمان است اما اگر بیمار دیر مورد درمان قرار گیرد احتمال مرگ بیمار وجود دارد.

وی افزود: خونریزی شدید زیر جلدی و تب شدید و سردرد از جمله علائم این بیماری است و از مردم می خواهیم اگر این موارد را مشاهده کردند بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنید.

عبدی ادامه داد: متاسفانه این بیماری در دام عوارض خاصی را نشان نمی دهد اما اگر بیماری از طریق کنه، خون دام و یا تماس با گوشت به انسان منتقل شود همین بیماری تبدیل به یک عامل جدی کشنده خواهد شد پس بهترین روش کنترل، پیشگیری از بیماری است به مردم توصیه می کنیم در صورت تهیه گوشت دام این گوشت را ابتدا منجمد کنند تا ویروس ناقل بیماری از بین برود بعد به گوشت دست بزنند.

وی افزود: فرد مبتلا باید به سرعت قرنطینه شود و مورد درمان ضد ویروسی قرار گیرد و دوره بیماری نیز چهار تا دوازده روز است.