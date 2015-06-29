۹ بیماری که با نور آفتاب بهتر می شوند

تبیان نوشت: پسوریازیس یک بیماری خودایمنی است و حدود ۲ درصد افراد را مبتلا می کند. اگرچه این بیماری در بیشتر مواقع پوست نواحی مختلفی از بدن مانند آرنج ، زانو و ساق دست و پا را درگیر می کند، اما در عین حال استخوان ها و بویژه ستون فقرات و انگشت های دست را نیز مبتلا می کند.

معمولا افرادی که به پسوریازیس مبتلا هستند، از تماس نور خورشید با پوست شان هراس دارند. اما مشاهده شده است که علائم ۸۰ درصد بیماران با قرار گرفتن در معرض نور خورشید بهبود یافته است.محققان به این نتیجه رسیدند که بعد از یک هفته درمان پزشکی، ظاهر پوست این افراد بهتر شده است، اما این تاثیر طولانی مدت نبوده است. در حالیکه بعد از یک ماه درمان با نور خورشید اثرات مثبت آن بین ۶ تا ۱۲ ماه ماندگار بوده است.

البته حواستان باشد که در این بیماری، مدت زمان و نحوه قرار گرفتن در معرض نور خورشید باید حساب شده باشد تا منجر به آفتاب سوختگی و آسیب های پوستی نشود.

بهتر است با پزشک مشورت کنید و ابتدا حدود ۸ تا ۱۵ دقیقه (متناسب با پوست، ساعت روز و مکان زندگی) در معرض نور خورشید قرار بگیرید. سپس می توانید به مرور و با نظر پزشک متخصص این مدت زمان را افزایش دهید.

لک و پیس و نور خورشید

لک و پیس یا ویتیلیگو ظاهر لکه داری به پوست می دهد. این بیماری نیز جزو بیماری های خودایمنی محسوب می شود. به این ترتیب که آنتی کورها به ملانوسیت ها (سلول هایی که رنگ پوست را تامین می کنند) حمله کرده و لکه ها و یا دقیق تر بگوییم نقاطی بدون رنگدانه را که با رنگ عادی پوست متفاوت است ایجاد می کنند.معمولا لک و پیس در مناطقی مانند دست ها، ساق دست، آرنج، زانوها، پاها و گاهی صورت و در مواردی بخش های تناسلی دیده می شود.

قرار گرفتن در معرض نور خورشید با رعایت نکات اصولی، برای افرادی که دچار مشکل لک و پیس هستند مفید است.توصیه می کنیم با پزشک خود مشورت کنید و بدون زیاده روی در این کار که منجر به آفتاب سوختگی پوست شود، از فواید نور آفتاب بهره ببرید.



درماتیت آتوپیک و نور خورشید

درماتیت آتوپیک خود را با التهاب اپیدرم (سطحی ترین لایه پوست) در برخی نواحی بدن مانند داخل آرنج و پشت زانو و یا گونه ها و پیشانی نشان می دهد.در برخی موارد افرادی که از این بیماری التهابی و آلرژیک پوست رنج می برند، دچار آسم نیز هستند.درماتیک آتوپیک در اغلب موارد کودکان را مبتلا می کند و معمولا قبل از رسیدن به سن بلوغ از بین می رود.تاثیر نور خورشید در بهتر شدن این بیماری نیز مشاهده شده است.



آکنه و نور خورشید

در مورد آکنه با بیشتر دقت کنید. این مشکل پوستی را مربوط به غدد سباسه می دانند و معمولا نوجوانان را دچار می کند.به خاطر اینکه در دوره ی بلوغ، نوجوانان با تغییرات هورمونی زیادی مواجه می شوند و خوشبختانه با افزایش سن نیز این مشکل به خودی خود رفع می شود.تماس نور خورشید با آکنه ها در شروع باعث بهبود قابل توجه آنها می شود. اما این بهبودی، موقتی است و در روزها و هفته های آتی وضعیت آکنه ها به حالت اول بر می گردد.به همین دلیل گفته می شود اگر آکنه دارید حواستان به نور خورشید باشد.نیازی نیست که خودتان را از خواص نور آفتاب محروم کنید. اما بهتر است با احتیاط از نور خورشید بهره ببرید.



لیکن پلان و نور خورشید

لیکن پلان یک بیماری التهابی پوستی است که خود را با بثورات پوستی قرمز رنگ و خارش دار در نواحی مچ دست، مچ پا و روی شکم نشان می دهد.منشا این بیماری همچنان ناشناخته است و در مواردی در حفره ی دهان و مناطق تناسلی نیز بروز می کند.این بثورات پوستی، خارش زیادی ایجاد می کنند و امکان دارد که مدت چند هفته و یا چند ماه بیمار را آزار دهند. البته گفتنی است که این بیماری یک بیماری عفونی نیست.خوشبختانه علائم لیکن پلان در معرض نور آفتاب بهبود می یابد. کافیست با اجازه و توصیه پزشک تان از مزایای نور خورشید برای بهبود بیماری تان استفاده کنید.



ریزش مو و نور خورشید

آلوپسی ناشی از استرس یا عصبانیت های زودگذر، با قرار گرفتن در معرض نور خورشید بهبود می یابند.به خاطر اینکه نور خورشید تاثیر مثبتی در رفع استرس و مشکلات روحی دارد و به این ترتیب یکی از عوامل ریزش مو را از بین می برد.توجه داشته باشید که نور خورشید تاثیری در پیشگیری و مقابله با ریزش موی ارثی ندارد.



اختلالات خلقی و نور خورشید

نیازی نیست به نتایج پژوهش ها مراجعه کنید. حتما در خودتان نیز مشاهده کرده اید که با فرا رسیدن فصل بهار و افزایش مدت و میزان تابش نور خورشید (طولانی شدن روزها) خلق و خویتان بهتر می شود.این مسئله ناشی از تحریکات هورمونی است که اشعه ماورای بنفش نور خورشید باعث آن می شود.



اضطراب و نور خورشید

استرس و اضطراب از جمله عواملی است که با اشعه های خورشید کاهش پیدا می کنند.استرس هایی که در شرایط سختی مانند امتحانات یا داشتن مشاغل سخت و غیره بر فرد تحمیل می شود، با شروع فصل گرما و افزایش نور خورشید به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.در نتیجه اگر خودتان را تحت استرس و فشارهای روحی شدید می بینید، هر روز در نور خورشید قدم بزنید.



پوکی استخوان و نور خورشید

ویتامین D نقش موثری در متابولیسم کلسیم و فسفر و سلامت استخوان ها بر عهده دارد.اما برای اینکه این ویتامین به خوبی به وظایف خود عمل کند، باید ویتامین د مصرفی و ویتامین د که در بدن تولید می شود، متناسب باشد.

در این صورت است که نقش نور آفتاب که باعث تولید ویتامین D در بدن می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند.پزشکان توصیه می کنند که روزانه بین ده تا پانزده دقیقه در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرید تا با پوستتان در تماس باشد.این کار به نفع اسکلت بدن تان خواهد بود و برای افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، مفید است.