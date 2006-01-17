ميدان آزادي در شب عيد غدير غرق در نور و شادي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، اجرا و پخش موزيك زنده در شب و شامگاه عيد سعيد غدير خم ، برپايي ايستگاههاي مختلف صلواتي و پذيرايي و اهداء اقلام فرهنگي به شهروندان از سوي فرزندان سادات منطقه بخشي از برنامه هاي اين ستاد غدير خم خواهد بود.

همچنين تجليل از سادات منطقه در قالب هاي (خانواده معظم شهدا، كارمندان، هنرمندان ، ورزشكاران) انتخاب و قدرداني از "كارگر و كارمند نمونه" و برگزاري مسابقه كتبي "پيام ولايت" از ويژه برنامه هاي عيد سعيد غدير است.

اين گزارش مي افزايد: با توجه به تقارن اين عيد بزرگ با 29 دي ماه (روز هواي پاك) همايش بزرگ پياده روي ويژه بانوان كه مسير آن از ميدان فتح تا ميدان آزادي برگزار خواهد شد.

از طرفي به منظور تجليل و قدرداني از همسران پرسنل شهرداري منطقه 9 جشن بزرگي با حضور كاركنان زحمتكش منطقه و خانواده هايشان در اين ايام گرانقدر برگزار مي شود.