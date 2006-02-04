كاديما در سايبان ترديد

به گزارش خبرگزاري "مهر" با انتخاب رسمي ايهود اولمرت از طرف كادر عالي حزب كاديما به رياست اين حزب صحنه سياسي اسرائيل وارد صف بندي پيش از انتخابات شد . شيمون پرز نيز پيشتر پس از آنكه در انتخابات درون حزبي از عمير پرتز رئيس حزب كار شكست خورد به حزب كاديما پيوست تا ميدان انتخابات پارلماني 28 مارس اسرائيل داغ تر از هميشه گردد . پرز 82 ساله كه با نيت حضور در كابينه آينده رژيم صهيونيستي به كاديما پيوسته است با توجه به وضعيت مناسب رئيس حزب ليكود براي پيروزي بعد از سكته مغزي شارون ، استنباط بر اين است كه پرز در هدف خود ناكام بماند .

نتانياهو كه مخالف عقب نشيني اسرائيل از نوار غزه بود پيشتر از كابينه شارون استعفا داده بود . وي همچنين پس از آنكه در چهارم مهرماه سال جاري در انتخابات اعضاي كميته مركزي نتوانست بر شارون پيروز شود ، دامنه فشارها را بر شارون به خاطر سياستهايش در قبال فلسطينيان افزايش داد كه اين امر موجب شد تا آريل شارون به فكر تاسيس حزب جديد كاديما بيفتد .

پس از كناره گيري شارون ازحزب ليكود ، بنيامين نتانياهو به رهبري اين حزب برگزيده شد . وي در يك تاكتيك انتخاباتي چهار وزير حزب ليكود در كابينه را ترغيب به استعفا كرد تا موقعيت حزب نوپاي كاديما را تضعيف نمايد . اين تصميم با اين هدف صورت گرفته كه اولمرت با جانشيني شارون نتواند سياستهاي حزب كاديما را در ائتلاف با حزب كار ادامه دهد . نتانياهو مخالف سياست هايي چون كشيدن ديوار موقت در بيت المقدس مي باشد . بر اساس طرح ديوار موقت بين فلسطينيان كه خواهان پايتختي اين شهر هستند با يهوديان انفكاك ايجاد مي شود . در صورتي كه رهبران حزب ليكود مخالف دادن بخشي از بيت المقدس به فلسطينيان هستند .

اين رويداد كه هر دو قوه رژيم صهيونيستي در يك زمان در كماي سياسي به سر ببرند در طول دوران حيات اين رژيم بي سابقه است . با توجه به رويكرد مثبت بخت و اقبال به نتانياهو ، احتمال اينكه وي پس از انتخابات پارلماني 28 مارس ( 8 فروردين ) به پست نخست وزيري دست يابد ، زياد است .

با همه اين اوصاف ارزيابي خبرگزاري مهر بر اين است ، اين احتمال وجود دارد روح سياست هاي شارون در چند سال گذشته سوار بر عواطف و احساسات مردم ، حزب كاديما را در اولين آزمون سياسي اش موفق كند . نظرسنجي هاي اوليه نيز مويد پيشتازي كاديما است . اما در طرف مقابل با پيروزي حماس ممكن است نتانياهو و طرفدارانش سياستهاي رهبران كاديما را مسئول پيروزي جنبش مقاومت حماس ، معرفي كنند .

در صورت عدم تمكين حماس در شناسايي رژيم صهيونيستي تا انتخابات 28 مارس ، سران حزب ليكود اين فرصت را خواهند يافت كه از اين وضعيت در جهت تضعيف موقعيت كاديما استفاده كنند .

با توجه به دو معيار فوق و نظر با اينكه ايهود اولمرت به عنوان جانشين آريل شارون ، از نفوذ و سابقه سياسي نتانياهو برخوردار نيست ممكن است روند پيشتازي كاديما براي انتخابات آتي با چالش مواجه گردد. بر همين اساس حزب كاديما كه همگام با معني اسمي اش سياست رو به جلو را دنبال مي كرد در هاله اي از سربالايي و سراشيبي هاي حركتي مواجه شده و احتمال پيروزي اين حزب در برتري بر ساير احزاب در هاله اي از ابهام مي باشد .