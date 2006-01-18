"زندان رضا شاه "و "اتاقي به من بدهيد تا برايتان خواب ببينم "به بازار كتاب عرضه مي شوند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، " زندان رضا شاه " شامل متن كامل محاكمات ، دفاعيات و خاطرات زندان ده ساله سيد جعفر پيشه وري از سال 1308 تا 1319 است .

در اين كتاب نويسنده به تني چند از وابستگان رضا شاه در زندان اشاره مي كند و گوشه هايي از ظلم و شكنجه رضا خاني را روايت مي كند .

" اتاقي به من بدهيد تا برايتان خواب ببينم "چگونگي تبديل يك رمان به فيلمنامه را مي آموزد .

به گزارش مهر ، " زندان رضا شاه " در 240 صفحه و " اتاقي به من بدهيد تا برايتان خواب ببينم " در 192 صفحه توسط نشر آبگون به بازار كتاب مي آيند .

چاپ سوم رمان " بينايي " تاليف خوزه ساراماگو ( نويسنده رمان كوري ) نيز توسط اين نشر در اوايل هفته آينده منتشر مي شود .

موضوع اين رمان به انتخابات رياست جمهوري آمريكاي لاتين اشاره مي كند و نمايانگر بحران دموكراسي در اين سرزمين است .

" بينايي " با ترجمه كيومرث بينايي در 288 صفحه به چاپ رسيده است .