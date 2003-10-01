اللهياري در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر با بيان سوابق و تجارب دكتر توفيقي در وزارت علوم ازوي به عنوان يك شخصيت علمي و سياسي ياد كرد و گفت: دكترتوفيقي با سالها تجربه مديريتي در وزارت علوم مي تواند در راستاي توليد علم و انجام پژوهش و دستيابي به فناوريهاي نوين و ارتقاء منزلت علمي دانشگاهيان موفق عمل كند.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر نقش و جايگاه دانشگاه و دانشجويان در توسعه سياسي در كشور گفت: من معتقدم به مسائل سياسي هم بايد نگرش علمي داشت و دكتر توفيقي اين ويژگي را داراست و مي تواند دانشجويان ودانشگاهها را به جاي مسائل سياسي صرف به فعاليتهاي عملي رهنمون شود.
وي تاكيد كرد: جامعه علمي كشور در حال حاضر به شخصيت هايي چون دكتر توفيقي نياز دارد و انتخاب ايشان به عنوان وزيرعلوم نويد بخش آينده روشني در پيشبرد علمي وارتقاء فناوريهاي علمي دركشور خواهد بود.
وي درخصوص عكس العمل نمايندگان و راي آنان گفت: به نظر مي رسد ايشان با راي خوبي تصدي وزارت علوم را در دست خواهد گرفت.
عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس
به نظر مي رسد دكتر توفيقي دراين شرايط بهترين گزينه براي تصدي وزارت علوم است
دكترعباسعلي الهياري عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در واكنش به معرفي جعفر توفيقي معاون آموزشي وزير علوم به عنوان وزير علوم از سوي رييس جمهور وي را بهترين گزينه در شرايط فعلي عنوان كرد.
اللهياري در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر با بيان سوابق و تجارب دكتر توفيقي در وزارت علوم ازوي به عنوان يك شخصيت علمي و سياسي ياد كرد و گفت: دكترتوفيقي با سالها تجربه مديريتي در وزارت علوم مي تواند در راستاي توليد علم و انجام پژوهش و دستيابي به فناوريهاي نوين و ارتقاء منزلت علمي دانشگاهيان موفق عمل كند.
نظر شما