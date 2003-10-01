آغاز سال تحصيلي در عراق

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي ، امروز با آغاز سال تحصيلي جديد ميليونها دانش آموز عراقي راهي كلاسهاي درس شدند .
بنابر اين گزارش در سال تحصيلي جديد متون درسي دانش آموزان و روش تدريس معلمان تغييرات زيادي كرده است .
امروز براي نخستين بار ميليونها دانش آموز عراقي بدون خواندن سرود حزب بعث سال تحصيلي جديد را آغاز كردند .
به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي ، امروز با آغاز سال تحصيلي جديد ميليونها دانش آموز عراقي راهي كلاسهاي درس شدند .
کد مطلب 27929
نظر شما