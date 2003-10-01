  1. بین الملل
  2. سایر
۹ مهر ۱۳۸۲، ۱۵:۱۸

آغاز سال تحصيلي در عراق

امروز براي نخستين بار ميليونها دانش آموز عراقي بدون خواندن سرود حزب بعث سال تحصيلي جديد را آغاز كردند .

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي بي بي سي ، امروز با آغاز سال تحصيلي جديد ميليونها دانش آموز عراقي راهي كلاسهاي درس شدند .
بنابر اين گزارش در سال تحصيلي جديد متون درسي دانش آموزان و روش تدريس معلمان تغييرات زيادي كرده است .

کد مطلب 27929

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها