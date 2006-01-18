اصغر خانچي در گفتگو با "مهر": هنر و هنرمند در ايران تعريف مشخصي ندارد

اصغر خانچي، هنرمند پيشكسوت در عرصه حجم‌سازي، در گفتگو با خبرنگار تجسمي "مهر" در خصوص برگزاري نمايشگاه آثار حجمي خود گفت: "با اينكه هنرمندان خوبي در حيطه حجم فعاليت مي‌كنند، اما تصور مي‌كنم آثار حجمي ما مثل هنر نقاشي هنوز در ايران جايگاه مطلوبي ندارند. با اندكي دقت متوجه مي‌شويم وقتي سخن از مجسمه به ميان مي‌آيد، بيشترمجسمه‌هاي شهري در اذهان متصور مي‌شود. البته در نمايشگاه اخير خودم شاهد انبوه بازديدكنندگان بودم و اين نشان مي‌دهد كه مردم و اساسا مخاطبان هنوز به هنر حجم گرايش و علاقه دارند، اما در مجموع بايد بگويم اين نوع از هنر از اقبال خوبي برخوردار نيست."

وي افزود: "شايد به اين خاطر كه در ايران ما هنوز نتوانسته ايم تعريف درستي از كلمه هنر داشته باشيم. به اين معني كه اگر مي گوييم هنرهاي معاصر الزاما منظور هنر كانسپچوال نبوده است. تصور من بر اين است كه هنر سنتي و باستاني در ايران از بين رفته است و اگر مخاطب به آن شكلي كه شايسته است از هنر سنتي استقبال نمي كند به اين خاطر است كه نسبت به آن شناخت و اشراف كافي ندارد. اين در حالي است كه اگر هنر تعريف مشخصي داشته باشد نيمي از معضلات آن رفع مي شود."

خانچي به آثار حجمي خود در نمايشگاه اخيرش اشاره كرد و گفت: "حجم هاي من در اين نمايشگاه با نگرش نو و در واقع مدرني ارائه شده است. القاء ديدگاههاي نو به آثار باعث شده تا مخاطب كشش مخصوصي نسبت به آثار حجم داشته باشد."

وي در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه چرا امروز با ورود هنر مدرن هنرهاي سنتي به نوعي در محاق فراموشي قرار گرفته و رونق سابق را ندارد تصريح كرد: "من فكر مي كنم اساس و پايه هنر هر كشور را هنرهاي سنتي آن تشكيل مي دهد. در واقع اگر هنرمندي بخواهد درجات كمال را طي كند بايد در ابتدا به مباني هنرهاي سنتي اشراف داشته باشد. البته اين گفته به اين معني نيست كه هنرمندان ما به خصوص قشر جوان از هنر مدرن و زيرشاخه هاي آن اطلاعي نداشته باشند. نه من تصور مي كنم دانشجويان رشته هنر بايد با جستجو در اينترنت به زواياي اين هنر نيز آشنا شوند و به قدر كافي از آن اطلاع داشته باشند."

خانچي با ابراز تاسف نسبت به وضعيت اسفبار هنرهاي تجسمي در ايران اضافه كرد: "متاسفانه در حيطه هنرهاي تجسمي ما يك منتقد هنري دانا نداريم. كمبود نشريات تجسمي نيز مشكلي مضاف بر اين حوزه است. همچنين نمايشگاههايي كه در طي سال هاي اخير چه در موزه ها و چه در غالب گالري ها به معرض نمايش مخاطبان درمي آيد، داراي ضعف هايي است كه به ساير دردهاي حيطه هنرهاي تجسمي آسيب زده است. يكي از اين نمايشگاهها باغ هاي ايراني بود كه سال گذشته در موزه هنرهاي معاصر به نمايش درآمد. وقتي با اين نمايشگاه مواجه شدم و آن نئون ها و لامپ ها را جايگزين تصوير يك طبيعت زيبا ديدم، بسيار تعجب كردم."

عضو انجمن مجسمه سازان و مسئول كميته پذيرش اين انجمن گفت: "نه تنها در اين مورد بلكه در بي ينال سفال نيز كارهايي مشاهده كردم كه تماما كپي كاري بودند و از نوگرايي و وجود يك تفكر نو در آنها خبري نبود. در نمايشگاه هنر معنوي كه در فرهنگسراي نياوران برگزار شد نيز ضعف هايي چون نبود كار از استادان فن و دعوت نكردن از آنها براي شركت در مراسم افتتاحيه به چشم مي خورد."

خانچي افزود: "در جريان برگزاري نمايشگاه اخير خود نامه اي را با دست خود به معاونت هنري وزارت ارشاد و دفتر آقاي ايماني خوشخو بردم و از آنها خواستم تا ضمن بازديد از نمايشگاه من، به ارزيابي آثار نيز بپردازند. اما متاسفانه دست اندركاران امر وقعي ننهادند. متاسفانه هنرمند نيز مانند هنر، تعريف هاي خاص خود را در ايران دارد. به اين معني كه يك عده دائما آثار خود را در نمايشگاهها به نمايش گذاشته و متوليان نيز اين آثار را به كشورهاي خارجي براي شركت در بي ينال ارسال مي كنند."

اين هنرمند پيشكسوت كه سالهاست در حيطه هنرهاي تجسمي فعاليت مي كند و در حال حاضر از نحوه اداره و مديريت موزه هنرهاي معاصر تهران و مركز هنرهاي تجسمي ناراضي است در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي "مهر" كه شما به عنوان يك هنرمند فكر مي كنيد ارگاني چون موزه هنرهاي معاصر تهران چه سياستگذاري را در برابر هنرمندان و اساسا تقويت هنرهاي تجسمي در پيش گيرد گفت: "وجود يك مدير آگاه و در عين حال بي طرف كه ارگاني چون موزه را به شكل مستقل اداره كند مي تواند موثر باشد. تصور من بر اين است كه رياست مركز هنرهاي تجسمي و موزه هنرهاي معاصر تهران نبايد به عهده يك شخص باشد."

در نمايشگاه اخير اصغر خانچي بيش از 60 اثر حجم به چشم مي خورد. اين آثار تماما با نگرش ها و خلاقيت هاي زيباي هنرمند ساخته شده و به معرض نمايش درآمده اند.