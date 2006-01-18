رئيس انجمن مددكاري ايران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اعلام اين مطلب كه معيارهاي ازدواج بستگي به سن افراد دارد ، گفت: پسران و دختران در سنين 18 تا 22 سالگي معمولا افرادي را براي ازدواج در نظر مي گيرند كه تنها از آنها خوششان بيايد و به مفهوم ازدواج فكر نمي كنند و تنها چيزي كه مهم است دوست داشتن است.

دكتر مصطفي اقليما با اشاره به اينكه معيار ازدواج 99 درصد پسران ثروت دختران است ، خاطر نشان كرد: بر اساس تحقيقات انجام شده زندگي زوجهايي كه تنها بر مبناي دوست داشتن بوده و نه امكانات مالي ، چندسال بيشتر دوام نمي آورد و پس از گذشت 5 سال به دليل مشكلات اقتصادي و عدم تفاهم از يكديگر جدا مي شوند.

وي گفت: همچنين معيار و فكر دختران و پسران براي ازدواج تا سن 24 سالگي مرتب در حال تغيير است و فكر ثابتي ندارد و در اين سنين آمار طلاق بيش از سنين ديگر است اما بعد از اين سن اين دختران تنها كسي را براي زندگي خود انتخاب مي كنند كه بتوانند روي آن حساب كنند و ديگر به داشتن پول و مدرك پسر توجهي نمي كنند اما پسران دقيقا برعكس عمل مي كنند و در حال حاضر فقط با توجه به پول ، مدرك ، تك فرزند بودن و شغل دختر با او ازدواج مي كنند .

رئيس انجمن مددكاري تاكيد كرد: دختران به دليل فشار و اجبار خانواده ، حاضر به ازدوج با پسراني مي شوند كه از امكانات كافي براي زندگي برخوردار نيستند و مدرك تحصيلي بسيار پايين تر از خودشان دارند و كوچكتر نيز هستند.



