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۲۸ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۵۴

منوچهر متكي در ديدار با رئيس جمهوري تاجيكستان:

راهبرد دولت ايران متبلور ساختن ظرفيت هاي جديد در روابط با كشورهاي همسايه است

راهبرد دولت ايران متبلور ساختن ظرفيت هاي جديد در روابط با كشورهاي همسايه است

منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان با امامعلي رحمانف رئيس جمهور تاجيكستان ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، رئيس جمهوري تاجيكستان در اين ديدار با اشاره به علايق در روابط عميق دو كشور اظهار داشت: تاجيكستان علاقمند به گسترش روابط دوجانبه در كليه زمينه ها بوده و خواهان تقويت همكاريهاي منطقه اي و بين المللي با ايران است.

وي با اشاره به طرحهاي مشتركي همچون احداث تونل انزاب و سد و نيروگاه سنگ توده 2 و ديگر مساعدتهاي جمهوري اسلامي ايران، اينگونه طرح ها را نمونه هاي موفقي از تقويت مناسبات دوجانبه بر شمرد.

منوچهر متكي ضمن تشريح راهبردهاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران در تقويت روابط با همسايگان، خصوصا كشور دوست و برادر تاجيكستان، اظهار داشت: راهبرد اصلي دولت ايران گسترش مناسبات و تحرك بخشيدن همه جانبه ارتباطات و متبلور ساختن ظرفيت هاي جديد در روابط با كشورهاي همسايه مي باشد.

متكي با اشاره به علايق و پيوندهاي تمدني و زباني بين دو كشور تصريح كرد: اينگونه علايق و پيوندها زمينه توسعه مناسبات را در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و منطقه اي فراهم ساخته و مراودات بين دو ملت را در چارچوب منافع مشترك آسان مي سازد.

وزير خارجه با اشاره به روابط تهران - دوشنبه، طرحهاي توسعه اي بين دو كشور را مهم قلمداد كرد و خواستار گسترش اين نوع مشاركت ها بين دو كشور از طريق تقويت بخشي خصوصي، افزايش مراودات تجاري و فراهم ساختن تسهيلات بيشتر گرديد.

همچنين طرفين در ارتباط با مسايل منطقه اي و بين المللي نيز رايزني و تبادل نظر كردند.

کد مطلب 279356

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