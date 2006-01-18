دعوا ميان جمهوريت و اسلاميت معنا ندارد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، ابوترابي كه در جلسه علني امروز مجلس رياست جلسه را به عهده داشت در نطق پيش از دستور ضمن تبريك عيد سعيد غدير خم به همه مسلمانان اظهار داشت : نظام اسلامي در اسلام علاوه بر راي و خواست مردم بر پايه اساس ديگري كه تقوا و عدالت است، استوار مي باشد اگر كسي كه براي حكومت انتخاب مي شود از تقوا و عدالت برخوردار نبود اگر مورد قبول همه مردم هم باشد از نظر اسلام اين حكومت نامشروع است.

ابوترابي عيد غدير خم را عيد امامت، ولايت و حاكميت و عدالت خواند و گفت: از نگاه امير المومنين علي ابن ابيطالب (ع) ملاك براي امامت و ولايت و رهبري جامعه بشري برخورداري از خصائص و صلاحيت هاي برجسته و شاخصي است كه بدون آن امكان مديريت شايسته انساني فراهم نمي گردد و مهمترين و بارزترين اين ويژگي و خصيصه قدرت و توان و برخورداري از بالاترين خصائص براي احراز مقام امامت و رهبري جامعه انساني است.

وي با بيان اين مطلب كه بر اساس نظريه مستدل عقلاني شيعي در تداوم امامت و رهبري و زعامت پيشوايان معصوم اين در غيبت امام معصوم بر اساس همان معياري است كه علي ابن ابيطالب (ع) بيان داشتند، تصريح كرد: در دوران غيبت امام معصوم، آن قله بلند معرفت و درايت، بايد رو به سوي انسان هايي آورد كه به اين قله نزديك تر هستند و از اين چشمه جوشان علم و معرفت نوشيده اند و در مقام بلند تقوا گوي سبقت را ربوده اند.

وي تاكيد كرد: اصل ولايت فقيه در حقيقت علم و فقاهت و درايت بر جامعه اسلامي و در تداوم همان راه روشن بعثت انبياء و گزينش امامان معصوم (ع) است.

ابوترابي خاطر نشان كرد: با همه اين ويژگي ها و خصائص كه عقل و شرع براي رهبران و امامان و پيشوايان اسلامي قائل است، هنگامي اين چهره هاي فرهيخته مي توانند نقش خود را در جوامع بشري ايفا كنند كه مردم به آنها لبيك گويند و در اين جا است كه نقش مردم در جامعه اسلامي تبيين مي گردد.

نائب رئيس دوم مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر مردم در كنار پيامبر معصوم قرار نگرفته بودند هرگز مدينه به عنوان ام القراي جهان اسلام مطرح نمي شد و اگر مردم در كنار امير المومنين اجتماع نمي كردند و آن حضرت را به رهبري و امامت بر نمي گزيدند و زمينه اعمال مديريت و ولايت آن بزرگوار فراهم نمي شد و اگر مردم ولي فقيه و عادل را برنگزينند و او را براي رهبري انتخاب نكنند زمينه شكل گيري نظام اسلامي فراهم نمي گردد.

ابوترابي خاطر نشان كرد: امام و رهبري در نظام اسلامي داراي ويژگيهاي مذكور هستند اما با همه اين ويژگي ها و خصائص اين مردم هستند كه بايد لبيك گويند و او را با اراده و اختيار براي رهبري انتخاب كنند تا راه براي اعمال حاكميت او هموار شود.

وي در پايان تصريح كرد: اميدوارم نظام مشروع اسلامي ما كه از ويژگي عدالت، فقاهت و مقبوليت مردم در جامعه برخوردار است، با جريان خصيصه ارزشمند عدالت و تدبير در همه سطوح مديريت جامعه از كلان تا خرد راه را به سوي افق هاي روشن تري بگشايد و به خواست خدا در آينده نه چندان دور شاهد ظهور امام زمان و حاكميت حق و عدالت در سراسر كره خاكي باشيم.

همچنين ابوترابي براي نمايندگان اقليت كه عيد سعيد غدير را به مسلمانان و مقام معظم رهبري و ملت ايران تبريك گفتند آرزوي موفقيت كرد.