معرفي وزير جديد علوم واكنش هاي متفاوت نمايندگان را در پي داشت

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر محمدرضا خاتمي نايب رييس مجلس در سخنان كوتاهي در جمع خبرنگاران گفت: در معرفي وزير جديدعلوم با نمايندگان مجلس مذاكراتي صورت گرفته بود اما بايد منتظر راي نمايندگان درجلسه علني روز يكشنبه باشيم.

علي محمد يثربي عضو كميسوين آموزش وتحقيقات مجلس نيز از توفيقي بعنوان يك چهره سياسي وعلمي ياد كرد و گفت: توفيقي يكي از تئوريسين هاي وزارت علوم بوده است و انتظار مي رود نمايندگان مجلس به او راي اعتماد بدهند.

عضو فراكسيون اقليت مجلس درواكنش به معرفي توفيقي از سوي رييس جمهور گفت: به دليل ضرورت جامعه و شرايط حساس اخير به توفيقي راي مي دهيم.

جعفر كامبوزيا و جليل سازگارنژاد نيز در سخنان مشابهي از معرفي توفيقي بعنوان وزير جديد علوم استقبال كردند و از وي بعنوان يك چهره سياسي وعلمي و داراي تجربه مفيد مديريتي دراين وزارتخانه ياد كردند.

اين دو نماينده مجلس نيز انتخاب نهايي وي را به راي اعتماد نمايندگان در جلسه روز يكشنبه هفته آينده مجلس موكول كردند.

علي اكبر موسوي خوييني نماينده تهران با انتقاد ازآقاي خاتمي رييس جمهور در معرفي توفيقي بعنوان وزيرعلوم گفت: توافقي كه با جمعي از نمايندگان وكميسيونها صورت گرفته بود ، آقاي توفيقي نبود.

وي افزود: آقاي خاتمي دليل اين عقب نشيني هاي اخير خود در مسائل سياسي و اجتماعي و فرهنگي را بايد اعلام كند.

وي افزود: ميلي منفرد معاون ديگر وزارت علوم توافقي بود كه ميان دولت و مجلس صورت گرفته بود.

رجبعلي مزروعي نيز در سخنان كوتاهي به خبرنگاران گفت: باز هم تاكيد مي كنم وزيرعلوم بايد سياسي باشد و اين ويژگي در آقاي توفيقي وجود ندارد .

وي افزود: در معرفي توفيقي بعنوان وزير علوم شايد با برخي فراكسيونها و نمايندگان مذاكره شده بود اما با فراكسيون مشاركت مشورت نشده بود.

محسن آرمين نيز از اظهارنظر درخصوص جعفر توفيقي فرد نامزد معرفي شده از سوي رييس جمهور بعنوان وزيرعلوم خودداري كرد و گفت: بايد ببينيم اجماع نمايندگان دراين خصوص چه مي شود.

هاديزاده عضو كميسيون فرهنگي مجلس نيز دراين باره گفت: بگذاريد توفيقي راي بياورد و داستان تمام شود ، ديگر فرصت چانه زدن نداريم.