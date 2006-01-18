فرانسه تلاش مي كند جهان را به طور يكپارچه در برابر ايران ظاهر كند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه آبزرور، دوست بلازي اظهار داشت : متحد بودن جامعه جهاني براي اعتبار آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز اهميت زيادي دارد حتي مي تواند ثبات منطقه را تحت تاثير قرار دهد.

وزر امور خارجه فرانسه تاكيد كرد گفتگو درباره موضوع هسته اي ايران مهمترين دستور كار ديدارش با "سرگئي لاوروف" همتاي روس قرار دارد.

دراين زمينه لاوروف نيزبا تاكيد بر اينكه تحريم هاي بين المللي در عراق موثر واقع نشده بود، افزود: تحريم ها به هيچ وجه كارآمد نخواهند بود و فقط مي توانند در برخي مواقع به طور موقت موثر واقع شوند.

"ژان باتيست متئي" سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيزاعلام كرد: روسيه نقش بسيارموثرو فعالي درگفتگوها داشته است. اروپايي ها درصدد هستند راههاي مناسبي را براي برخورد با ايران در جلسه دوم و سوم فوريه (13 و 14 بهمن) شوراي حكام پيدا كنند.

متئي در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: روس ها نگراني هايي بسيار شبيه به نگراني هاي اروپايي ها دارند. هم اكنون ما بايد با روسيه درباره چگونگي رفتار با ايران هماهنگ شويم.