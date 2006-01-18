  1. سیاست
  2. سایر
۲۸ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۱۱

وزير خارجه فرانسه پيش از سفر به مسكو :

فرانسه تلاش مي كند جهان را به طور يكپارچه در برابر ايران ظاهر كند

فرانسه تلاش مي كند جهان را به طور يكپارچه در برابر ايران ظاهر كند

وزير امور خارجه فرانسه كه قرار است امروز در روسيه با مقامات اين كشور درباره برنامه هاي هسته اي ايران گفتگو كند، اعلام كرد: فرانسه تمام تلاش هاي خود را به كار مي گيرد تا جامعه جهاني به طور متحد و يكپارچه در برابر ايران ظاهر شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه آبزرور، دوست بلازي اظهار داشت : متحد بودن جامعه جهاني براي اعتبار آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز اهميت زيادي دارد حتي مي تواند ثبات منطقه را تحت تاثير قرار دهد.

وزر امور خارجه فرانسه تاكيد كرد گفتگو درباره موضوع هسته اي ايران مهمترين دستور كار ديدارش با "سرگئي لاوروف" همتاي روس قرار دارد.

دراين زمينه لاوروف نيزبا تاكيد بر اينكه تحريم هاي بين المللي در عراق موثر واقع نشده بود، افزود: تحريم ها به هيچ وجه كارآمد نخواهند بود و فقط مي توانند در برخي مواقع به طور موقت موثر واقع شوند.

"ژان باتيست متئي" سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيزاعلام كرد: روسيه نقش بسيارموثرو فعالي درگفتگوها داشته است. اروپايي ها درصدد هستند راههاي مناسبي را براي برخورد با ايران در جلسه دوم و سوم  فوريه (13 و 14 بهمن) شوراي حكام پيدا كنند.

متئي در يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت: روس ها نگراني هايي بسيار شبيه به نگراني هاي اروپايي ها دارند. هم اكنون ما بايد با روسيه درباره چگونگي رفتار با ايران هماهنگ شويم. 

کد مطلب 279370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها