  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۴۴

در ديدار كميسيونرهاي اجتماعي سازمان بهداشت جهاني عنوان شد:

110 هزار خانواده كميته امداد خودكفا شده اند

110 هزار خانواده كميته امداد خودكفا شده اند

كميسيونرهاي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سازمان بهداشت جهاني ضمن گفتگو با سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) ، با دستاوردهاي اين نهاد مقدس در زمينه عدالت و سلامت اجتماعي آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار سيد رضا نيري سرپرست كميته امداد امام با اشاره به مسئوليت سازمانهاي جهاني در بهداشت و سلامت جامعه بشري خاطرنشان كرد: سلامت ابعاد گسترده اي دارد و مي توان گفت جامعه سالم بدون داشتن خانواده سالم امكان وجود نخواهد داشت.

وي افزود: تنها برآوردن نيازهاي اقتصادي ، زودون فقر و گرسنگي كافي نيست بلكه حفظ امنيت رواني و كرامت بخشيدن به ارزشهاي والاي انساني سلامت ساز خانواده و جامعه خواهد بود.

نيري با اشاره به خدمات خودكفايي اين نهاد افزود: استفاده از پتانسليهاي موجود در خانواده هاي شناسايي شده و كار آموزي و كاريابي براي آنان باعث شده بيش از 110هزار خانواده به خودكفايي برسند و از تحت حمايت كميته امداد خارج شوند.

وي ياد آور شد: اجراي پزشك خانواده نيز زمينه برخورداري خانواده هاي نيازمند از خدمات بهداشتي و درماني مطلوب و صرفه جوبي در هزينه هاي درماني و تداوم درمان تخصصي بيماران را فراهم آورده است.

نيري با اشاره به حمايت بيش از 4 ميليون نفر در داخل و خارج از كشور تحت عنوان مددجويان عادي يادآور شد: اين نهاد بدون هيچ چشم داشتي و تنها بر اساس وظائف انسان دوستانه در كشورهاي ديگر حضور داشته و به ارائه خدمت به محرومان مشغول است.

سرپرست كميته امداد امام آمادگي نهاد متبوع خود جهت انتقال دستاوردهاي 27 ساله در سطوح مختلف خدمت رساني به محرومان و نيازمندان و تعامل موثر با سازمان بهداشت جهاني و بهره گيري از تجارب بين المللي و ظرفيتهاي علمي و اجرايي اين سازمان را اعلام داشت.

بر اساس اين گزارش در اين ديدار ، پروفسور سرمايكل مارموت رئيس كميسيونرهاي سازمان بهداشت جهاني نيز طي سخناني اظهار داشت: ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي و روحاني بودن ايشان همه ما را تحت تاثير قرار داد.

وي افزود: در ايران بزرگي شان و منزلت انسان خيلي با اهميت است.

رئيس كميسيونرهاي سازمان بهداشت جهاني رسالت اين سازمان را ايجاد زمينه مناسب براي برخورداري افراد نيازمند از حقوق اجتماعي عنوان كرد.

پروفسور مارموت افزود: پس از ديدن و شنيدن گزارش فعاليتهاي كميته امداد با كوله باري از نوعدوستي به كشورمان باز خواهيم گشت و آماده ايم در زمينه تبادل تجربه با اين نهاد همكاري لازم بعمل آوريم.

بنابرهمين گزارش ، در پايان اين همايش كميسيونرهاي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سازمان بهداشت جهاني از نمايشگاه تخصصي كميته امداد امام بازديد كردند.

کد مطلب 279372

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها