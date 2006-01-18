110 هزار خانواده كميته امداد خودكفا شده اند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار سيد رضا نيري سرپرست كميته امداد امام با اشاره به مسئوليت سازمانهاي جهاني در بهداشت و سلامت جامعه بشري خاطرنشان كرد: سلامت ابعاد گسترده اي دارد و مي توان گفت جامعه سالم بدون داشتن خانواده سالم امكان وجود نخواهد داشت.

وي افزود: تنها برآوردن نيازهاي اقتصادي ، زودون فقر و گرسنگي كافي نيست بلكه حفظ امنيت رواني و كرامت بخشيدن به ارزشهاي والاي انساني سلامت ساز خانواده و جامعه خواهد بود.

نيري با اشاره به خدمات خودكفايي اين نهاد افزود: استفاده از پتانسليهاي موجود در خانواده هاي شناسايي شده و كار آموزي و كاريابي براي آنان باعث شده بيش از 110هزار خانواده به خودكفايي برسند و از تحت حمايت كميته امداد خارج شوند.

وي ياد آور شد: اجراي پزشك خانواده نيز زمينه برخورداري خانواده هاي نيازمند از خدمات بهداشتي و درماني مطلوب و صرفه جوبي در هزينه هاي درماني و تداوم درمان تخصصي بيماران را فراهم آورده است.

نيري با اشاره به حمايت بيش از 4 ميليون نفر در داخل و خارج از كشور تحت عنوان مددجويان عادي يادآور شد: اين نهاد بدون هيچ چشم داشتي و تنها بر اساس وظائف انسان دوستانه در كشورهاي ديگر حضور داشته و به ارائه خدمت به محرومان مشغول است.

سرپرست كميته امداد امام آمادگي نهاد متبوع خود جهت انتقال دستاوردهاي 27 ساله در سطوح مختلف خدمت رساني به محرومان و نيازمندان و تعامل موثر با سازمان بهداشت جهاني و بهره گيري از تجارب بين المللي و ظرفيتهاي علمي و اجرايي اين سازمان را اعلام داشت.

بر اساس اين گزارش در اين ديدار ، پروفسور سرمايكل مارموت رئيس كميسيونرهاي سازمان بهداشت جهاني نيز طي سخناني اظهار داشت: ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي و روحاني بودن ايشان همه ما را تحت تاثير قرار داد.

وي افزود: در ايران بزرگي شان و منزلت انسان خيلي با اهميت است.

رئيس كميسيونرهاي سازمان بهداشت جهاني رسالت اين سازمان را ايجاد زمينه مناسب براي برخورداري افراد نيازمند از حقوق اجتماعي عنوان كرد.

پروفسور مارموت افزود: پس از ديدن و شنيدن گزارش فعاليتهاي كميته امداد با كوله باري از نوعدوستي به كشورمان باز خواهيم گشت و آماده ايم در زمينه تبادل تجربه با اين نهاد همكاري لازم بعمل آوريم.

بنابرهمين گزارش ، در پايان اين همايش كميسيونرهاي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت سازمان بهداشت جهاني از نمايشگاه تخصصي كميته امداد امام بازديد كردند.