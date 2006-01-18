"فيلسوفان بزرگ قرون وسطي "به ايران مي آيند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، « فيلسوفان بزرگ قرون وسطي » نوشته " لوچا نودكرشنتزو " با ترجمه عباس باقري در 192 صفحه و با بهاي 2500 تومان به زودي توسط نشر ني به چاپ خواهد رسيد .

" لوچا نودكرشنتزو " در مقدمه اين كتاب نوشته است : ما همه درباره افلاطون و ارسطو ، فيلسوفان يونان و دكارت و كانت ، فيلسوفان عصر جديد بسيار خوانده ايم و شنيده ايم اما با چهره هايي كه بين اين دو گروه يعني فيلسوفان عهد باستان و دوران رنسانس مي زيسته اند آشنايي كمتري داريم .

« فيلسوفان بزرگ قرون وسطي » را مي توان در حقيقت جلد دوم از كتاب « فيلسوفان بزرگ يونان باستان » محسوب كرد . " لوچا نودكرشنتزو " در اين كتاب با زبان ساده و طنز آميز خواننده را با انديشه ها و زندگي فيلسوفان بزرگ دوره قرون وسطي آشنا مي كند .

كتاب « اسلام و دموكراسي مشورتي » نوشته " منصور مير احمدي " در 424 صفحه ، اثر ديگري است كه به زودي توسط اين ناشر به چاپ خواهد رسيد .

دموكراسي مشورتي ، نظريه اي است كه با تكيه بر نظريه هاي پست ليبرال ها در غرب ضمن نقد مباني نظريه دموكراسي تلاش مي كند الگوي مناسبي را براي نظام سياسي ليبرال طراحي و ارائه كند . اين نظريه بر اثر تحولي كه در فهم عقل در انديشه سياسي غرب صورت گرفته به شورا و نظام مشورتي نزديك شده است و هدف خود را برقراري نوعي همنشيني ميان آزادي و عدالت بيان مي كند .

نظريه " شوراكراسي اسلامي " نيز با تكيه بر تفسير هاي جديد شورا ضمن نقد نظريه هاي سياسي پيشين مسلمانان مي كوشد الگوي دموكراتيك و مبتني بر شورا را براي نظام سياسي اسلامي طراحي و ارائه كند . اين نظريه نيز بر اثر تحولي كه در فهم دين در انديشه سياسي اسلام صورت گرفته به دموكراسي نزديك شده است و همانند نظريه دموكراسي مشورتي ، همنشيني عدالت و آزادي را دنبال مي كند .

در اين كتاب نويسنده مي كوشد به اين پرسش پاسخ دهد كه عوامل همگرايي در نظريه " دموكراسي مشورتي " و " شوراكراسي اسلامي " و ظهور قرائت اسلامي از دموكراسي مشورتي كدام اند .