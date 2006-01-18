" نامه هاي خط خطي" نقد و بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب دفترچه روزنگار يك نوجوان در مدت 54 هفته است و در هر هفته آيه اي از قرآن مجيد به همراه تفسيري از آن و نيز پرسش هايي مرتبط با موضوع و پيام آيه درج شده است .

" نامه هاي خط خطي" كتاب برگزيده " رشد " در حوزه تعليم و تربيت ديني و نيز برگزيده " سلام بچه ها و پوپك " به خاطر نوآوري و زبان صميمي در بخش تاليف براي نوجوانان سال 83 شناخته شد .

اين نشست ساعت 10 روز دوشنبه 10 بهمن ماه در مركز پخش و توسعه كتاب واقع در خيابان فلسطين پلاك 34 با سخنراني محمد علي شاماني منتقد ادبي و با حضور منتقدان ادبيات كودك و دانش آموزان پنجم ابتدايي برگزار مي شود .