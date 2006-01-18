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۲۸ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۳۰

توسط مركز پخش و توسعه كتاب

" نامه هاي خط خطي" نقد و بررسي مي شود

در نشستي توسط پكا ، كتاب " نامه هاي خط خطي " تاليف عرفان نظر آهاري نقد و بررسي مي شود .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب دفترچه روزنگار يك نوجوان در مدت 54 هفته است و در هر هفته آيه اي از قرآن مجيد به همراه تفسيري از آن و نيز پرسش هايي مرتبط با موضوع و پيام آيه درج شده است .

" نامه هاي خط خطي" كتاب برگزيده " رشد " در حوزه تعليم و تربيت ديني و نيز برگزيده " سلام بچه ها و پوپك " به خاطر نوآوري و زبان صميمي در بخش تاليف براي نوجوانان سال 83 شناخته شد .

اين نشست  ساعت 10 روز دوشنبه 10 بهمن ماه  در مركز پخش و توسعه كتاب واقع در خيابان فلسطين پلاك 34 با سخنراني محمد علي شاماني منتقد ادبي و با حضور منتقدان ادبيات كودك و دانش آموزان پنجم ابتدايي برگزار  مي شود .

 

کد مطلب 279378

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