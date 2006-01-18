اگر وزير نفت مشكل قطع گاز در مناطق كردنشين را حل نكند استيضاحش مي كنيم

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، حيدري در حاشيه جلسه علني امروز به خبرنگاران توضيح داد كه در حال حاضر، سه روز است كه شهرهاي كردنشين به علت قطع گاز كه در طول سال جاري براي چندمين بار اتفاق افتاد، دچار بحران شده اند.

وي ادامه داد: با وجود پي گيري ها و مكاتبات فراكسيون نمايندگان كرد در مجلس هفتم با رئيس جمهور و وزير نفت، متاسفانه هيچگونه اقدامي براي رفع مشكل مذكور صورت نگرفته است.

به گفته حيدري، طرح استيضاح وزير نفت، تدوين و به امضاي بيش از 15 نماينده رسيده و داراي حد نصاب قانوني براي ارايه به هيات رئيسه و طرح در صحن علني نهاد قانونگذاري مي باشد.