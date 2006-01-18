نشست كميته اجرايي فدراسيون آسيايي پزشكي ورزشي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر" نشست كميته اجرايي و كميسيونهاي تابعه فدراسيون آسيايي پزشكي ورزشي با حضوردكتروحيد الخروصي ( رييس فدراسيون آسيايي پزشكي ورزشي ) ، دكتر مهرزاد خليليان ( رييس فدراسيون پزشكي ايران و عضو كميسيون ضد دوپينگ فدراسيون آسيايي)، دكتر محمد رازي ( نايب رييس فدراسيون پزشكي ورزشي ايران و نايب رييس فدراسيون آسيايي )، دكترسيده طليعه آل نبي ( نايب رييس در امور بانوان فدراسيون پزشكي ايران و دبيركل فدراسيون آسيايي )، دكتر فرزين حلب چي (عضو كميته آموزش و پژوهش فدراسيون پزشكي ايران و عضو كميسيون علمي فدراسيون اسيايي) و ساير اعضا از امروز چهارشنبه به مدت دو روز به ميزباني كشورتايلند در شهر بانكوك برگزار مي شود.
در اين نشست مباحثي چون راهكارهاي جدي و عملي مبارزه با دوپينگ ، بررسي استراتژي هاي 4 ساله فدراسيون آسيايي پزشكي ورزشي، معرفي اعضاي كميسيونهاي تابعه ، بررسي راهكارهاي جديد درمان ورزشكاران و ... مورد بحث و بررسي قرارخواهد گرفت.
شايان ذكر است نشست قبلي هيات اجرايي فدراسيون آسيايي پزشكي ورزشي در 25 مهر ماه سال جاري ( 17 اكتبر 2006) جهت انتخاب اعضا كميسيون هاي تابعه برگزار شد.
نظر شما