تشكيل دبيرخانه مركزي خبرگزاري هاي كشور تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين نشست كه مديران ومسوولان خبرگزاريهاي جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) ، دانشجويان ايران (ايسنا)، مهر، كار( ايلنا)، دانش اموزي (پانا)، ورزشي (ايپنا) و فارس حضور داشتند درخصوص نحوه همكاري نزديكتر خبرگزاري ها ضرورت كاربردي كردن نشست خبرگزاري ها و خبرگزارهاي در حال تاسيس تبادل نظر صورت گرفت.

در اين جلسه همچنين موضوع پروتكل الحاقي معروف به پروتكل 2+ 93 و جايگاه شوراي عالي امنيت ملي درتصميم گيري دراين باره مورد توجه قرار گرفت.

بنابراين گزارش در اين جلسه مقرر شد به منظور پيگيري مصوبات اين نشست ها و انجام هماهنگي هاي لازم، دبيرخانه اي تاسيس شود ومسووليت آن بصورت دوره اي 6 ماهه بين خبرگزاريهاي عضو گردش كند پيگيري تشكيل جلسه با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و دبير شوراي عالي امنيت ملي نيز از ديگر مصوبات نشست امروز خبرگزاري هاي كشور بود. در اين نشست مسووليت اولين دوره دبيرخانه مركزي خبرگزاري هاي كشور به عهده خبرگزاري فارس گذاشته شد.يادآور مي شود: اولين نشست خبرگزاري هاي كشور نيز در تاريخ 19 مرداد سالجاري درخبرگزاري فارس برگزار شد.