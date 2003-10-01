حل مشكلات بهداشت ، ايمني و محيط زيست نيازمند رويكردي جامع و نظامند است

به گزارش خبرگزاري مهر، وزير نفت با ارسال پيامي به مراسم روز ايمني گفت: راهنماي استقرار و توسعه نظام مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست وزارت نفت كه از اسفند ماه سال 81 در تمام شركتهاي اصلي و فرعي لازم الاجرا شده ، چارچوب و الزاماتي را براي اجرا موفق برنامه ها ايجاد كرده است .

بيژن نامدار زنگنه افزود: اتخاذ خط مشي HSE يا (بهداشت، ايمني و محيط زيست) وزارت نفت از گامهاي ديگر اساسي در تعيين مسير و اعلام تعهدات صنعت نفت ايران است كه اعمال صحيح مفاد آن منوط به تهيه يك طرح جامع و فراگير حفاظت از بهداشت ، ايمني و محيط زيست است .

وي گفت: بايد اذعان كرد تداوم و بهبود اين نظام به سامانه هاي"خود نظم" بيشتري در صنعت نفت نياز دارد و اين امر مشاركت تمام مديران و كاركنان را ايجاب مي كند .

زنگنه اضافه كرد: ترويج موثر مديريت صحيح ، استفاده از استانداردهاي ايمني و مهياسازي روشهاي كارآمد براي شناسايي بنيادي علل حوادث و رفع اصولي هر يك، ارايه معيارها و تعيين اولويت هاي واقعي HSE از مهمترين عواملي هستند كه مي توانند در پيشرفت نسبي ايجاد شده در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست موثر واقع شوند.

وي گفت : حصول موفقيت پس از اعمال صحيح بستگي به دستاوردهاي علمي متخصصين HSE دارد .

