دانش آموزان كرجي جشن تكليف برگزار كردند

رئيس آموزش و پرورش ناحيه يك آموزش وپرورش شهرستان كرج در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج گفت: 4 ناحيه آموزش و پرورش شهرستان كرج در آستانه عيد غدير صبح امروز به تكليف رسيدن يكهزار دانش آموز را جشن گرفتند.

حسن جمالي افزود: در اين مراسم از هر ناحيه آموزش و پرورش كرج 250 دانش آموز حضور دارند.

وي خاطر نشان كرد: براي تشويق دانش آموزان اين مقطع براي اجراي تكاليف شرعي پس از ورود به سن تكليف و ايجاد ارتباط معنوي با خالق يكتا برنامه هاي ويژه اي در مصلاي كرج برگزار مي شود.

جمالي با اشاره به اثرات سازنده برگزاري جشن تكليف تصريح كرد: وقتي نونهالان در جشني با شكوه ورود خود به سن تكليف را جشن بگيرند، همواره به خاطر مي آورند كه مكلف به اجراي دستورات الهي هستند.

وي يادآور شد: ديده شده دانش آموزان مقطع ابتدايي به اجراي احكام مقيدتر هستند و بخشي از اين مسئله به برگزاري جشن تكليف براي اين گروه سني برمي گردد.